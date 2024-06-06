Гладков сообщил об ударе дрона по администрации Грайворона

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Дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа (расположен на западе Белгородской области), заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Максим Моисеев пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник сдетонировал во внутреннем дворе администрации. В близлежащей котельной выбиты окна, также осколками были посечены два автомобиля. У получившего ранения сотрудника администрации, предварительно, контузия. В настоящее время его доставляют в Грайворонскую ЦРБ.

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