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ПМЭФ-2024 ,  
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Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» допдоходы от изменений в НДФЛ

Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» допдоходы от налоговой реформы
Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
Законопроект об изменении налоговой системы в России с «пятиступенчатым» НДФЛ Минфин внес в Госдуму в конце мая. По словам Силуанова, все дополнительные доходы от реформы будут использованы
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Минфин не будет складывать в «кубышку» дополнительные доходы от налоговой реформы, все полученные ресурсы будут использованы. Об этом, выступая на ПМЭФ-2024, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Вот мы сколько соберем от изменений налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в «кубышку» это как-то складывать. Все, что соберем, сбалансированно отдадим», — сказал он.

Силуанов ранее говорил, что дополнительные средства пойдут на финансирование нацпроектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержку здоровья женщин и т.д.

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Экономика
Антон Силуанов

Минфин внес законопроект об изменении налоговой системы в России в Госдуму 28 мая. Согласно этому документу, вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян. Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб.

Предполагается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года.

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налоги доходы бюджета Антон Силуанов ПМЭФ
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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