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Налоги для физических лиц ,  
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Силуанов оценил риск увеличения числа уходящих от налогов

Силуанов усомнился в росте числа уходящих от налогов после реформы
Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
Министр усомнился в том, что люди пойдут на риск и будут уходить от уплаты налогов, так как изменения принесут незначительную налоговую нагрузку. Правительство предложило вместо ставок 13 и 15% пять ступеней, максимальная — 22%
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

После изменений налоговой системы в России вряд ли последует увеличение числа тех, кто уходит от уплаты налогов, в этом усомнился министр финансов страны Антон Силуанов в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная... Мне кажется, что вряд ли», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В Уголовном кодексе есть статья 199, по которой предусмотрено наказание за неуплату налогов. Санкции начинаются от штрафа в размере 100 тыс. руб. и заканчиваются пятилетним сроком лишения свободы (в зависимости от тяжести преступления).

Силуанов пояснил, что изменения повлекут за собой незначительную налоговую нагрузку, так как они предполагают обложение по повышенной ставке не всей суммы дохода, а только той, что превышает порог. Например, если человек получает 250 тыс. руб. в месяц, то с 200 тыс. он будет платить налог по ставке 13%, так как это предельная сумма по данной ставке; 15% будет оплачиваться с разницы в 50 тыс. руб.

Министр также высказался о сроках введения новой системы. По его словам, Минфин рассчитывает, что парламент рассмотрит законопроект в текущую весеннюю сессию и что нововведения вступят в силу со следующего года.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минфин внес законопроект об изменении налоговой системы в России в Госдуму 28 мая. Согласно этому документу, вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян. Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб.

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Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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