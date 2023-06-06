Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации после прорыва ГЭС

Уровень воды в Голой Пристани растет, людей приходится «уговаривать собрать вещи и документы», а в некоторых районах их «уже и снимают с крыш», сообщили власти. Город также находится под обстрелами

Херсон (Фото: Alina Smutko / Reuters)

В Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС ухудшается ситуация в Голой Пристани (к югу от Херсона), сообщил представитель правительства региона Андрей Алексеенко. В Голой Пристани многих жителей «приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы», уровень воды растет, город также попадает под обстрелы, утверждает он.

Где-то людей «уже и снимают с крыш», также рассказал Алексеенко.

Местный оперштаб будет оказывать помощь всю ночь, пообещал он.

Родственники жителей Голой Пристани рассказывали РБК, что вода стоит во дворах ближайших к реке улиц. По словам одной из собеседниц, «уже три четверти города в воде», но люди не паниковали, запаслись вещами первой необходимости и начали поднимать их на чердаки. Затопленными оказались и другие населенные пункты, в том числе Алешки и Новая Каховка.

Днем в Голой Пристани, как и в других населенных пунктах на левом берегу Днепра, который контролирует Россия, начали эвакуацию. За несколько часов до этого Киев объявил о начале вывоза жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, подконтрольном украинской стороне.

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Она находится выше Херсона по течению Днепра. Украинское командование сочло ответственной Россию, ответственность на Москву также возложили страны ЕС и Великобритания. Россия отвергла обвинения и заявила, что разрушение ГЭС произошло из-за «преднамеренной диверсии», связанной с «неудачным наступлением» ВСУ. В Белом доме США сообщили, что следят за ситуацией, но пока не могут назвать виновного.