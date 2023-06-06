Власти сообщили о затоплении еще одного города в Херсонской области

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В Херсонской области на левом, более низком берегу Днепра, затопило город Алешки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», — написал он.

По словам главы правительства, из Алешек сейчас можно эвакуироваться только на спецтехнике. «Направляем в Алешки все свободные грузовики высокой проходимости — «Уралы» и «КамАЗы». Из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС. Усложняют ситуацию здесь также проблемы со связью», — сообщил он. В городе Алешки проживает более 20 тыс. человек.

Утром 6 июня обрушилась Каховская ГЭС на Днепре. Начался массовый сброс воды, уровень воды в находящейся рядом Новой Каховке поднялся до 10-11 метров.

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