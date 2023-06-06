В Новой Каховке заявили о риске заражения воды из-за затопления кладбища

Затопление кладбища в Новой Каховке может привести к заражению воды. Это угрожает гражданскому населению города, считает замглавы администрации Сергей Дмитриев

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В Новой Каховке из-за разрушений на Каховской ГЭС оказалось затоплено кладбище, это может привести к заражению воды, сообщил заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев в эфире «Радио России».

«Самое ужасное, что вот уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», — сказал он в эфире радиостанции.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы, о котором предупреждал член правительства Запорожской области Владимир Рогов. За несколько дней до этого он сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховской ГЭС в результате обстрелов разрушены задвижки, из-за чего вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. По его словам, разрушена верхняя часть ГЭС, где находились задвижки плотины, однако дамба не пострадала. Разрушение плотины Каховской ГЭС стало последствием ночного удара украинской стороны — предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха», заявили в администрации Херсонской области. По данным администрации Новой Каховки, за ночь из «Ольхи» по городу выпустили два снаряда. Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 м.

Леонтьев утром говорил, что потребности в эвакуации жителей города из-за угрозы возможного подтопления пока нет. В то же время, по его словам, она может потребоваться жителям населенных пунктов, которые находятся ниже по течению Днепра.

Украина обвинения в причастности к случившемуся отвергла, обвинив в произошедшем Россию. Из-за разрушения плотины Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН.