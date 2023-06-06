Мэр Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке достиг 10 м

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 м после разрушения плотины

Подмыв дамбы продолжается, сообщил Леонтьев. В Новой Каховке началась эвакуация. Вода там может подняться до 12 м

Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

В Новой Каховке из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС продолжает прибывать вода, ее уровень поднялся на 10 м, сообщил мэр Владимир Леонтьев.

«Вода в настоящий момент поднялась на 10 м, продолжается подмыв дамбы. Максимальный подъем воды может быть 12 м», — сказал он (видеообращение опубликовано в Telegram местной администрации).

Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Она находится выше Херсона по течению Днепра. По информации ТАСС, разрушены 14 из 28 пролетов плотины, обрушение продолжается.

Украинские военные заявили, что объект подорвали российские силы. Леонтьев эту информацию опроверг. По его словам, ГЭС «длительный период времени» подвергалась ударам со стороны украинских сил, а ночью не выдержала очередного обстрела. Как заявили в администрации Херсонской области, ВСУ ударили ночью по ГЭС, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Из-за случившегося под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские силы, правый — украинские). Власти начали эвакуацию. В Новой Каховке вывезут жителей около 300 домов, сообщил Леонтьев. В город направлена группа спасателей.