ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте силовиков в Геленджике

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Credit Suisse проиграл суд богатейшему человеку Грузии Финансы, 12:53
Роботы и маркетплейсы: 5 трендов Московского предпринимательского форума Тренды, 12:49
«Якобы советники». Что грозит блогерам за рекламу криптовалютного «скама» Крипто, 12:48
«Фокус — на успехе клиента»: как обновляют бренды в IT Тренды, 12:43
Уникальный опыт и защита авторских прав: что дают NFT Тренды, 12:39
Акции «Тинькофф» обновили максимумы. Как сильно они еще смогут вырасти Pro, 12:38
Московский ресторан «Дикий улов» обновил летнее меню от шефа Пресс-релиз, 12:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Собянин оценил экономический потенциал ОЭЗ «Технополис Москва» Город, 12:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:35
В Москве загорелся релейный шкаф на железной дороге Общество, 12:35
Глава «Цементум» — о зеленых технологиях и уходе иностранцев из отрасли Новая экономика, 12:29
Казахстан проиграл в голосовании за право принять ЧМ-2027 по хоккею Спорт, 12:22
Как отечественные работодатели меняют кадровую политику Новая экономика, 12:21
Какие шансы дает предпринимателям новая ситуация в экономике Новая экономика, 12:19

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте силовиков в Геленджике

ФСБ: в Геленджике предотвращен теракт на объекте силовых структур
По данным ФСБ, мужчина собрал самодельное взрывное устройство. В его средствах связи нашли инструкции по сборке бомбы, полученные из интернет-сообществ «боевиков украинских националистических формирований»
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Жителя Геленджика задержали за подготовку теракта на одном из объектов силовых структур, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, россиянин 1981 года рождения планировал взорвать самодельную бомбу на территории «одного из объектов правоохранительных структур региона».

Как сообщает ФСБ, мужчина организовал тайник в лесу на окраине населенного пункта. В этом тайнике силовики нашли готовое самодельное взрывное устройство, а дома у мужчины — компоненты для изготовления бомбы.

«В средствах связи обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований», — сообщили в ФСБ.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1. ст. 205 (приготовление к террористическому акту). Подозреваемого заключили под стражу.

Двумя неделями ранее, 11 мая, ФСБ сообщила, что пресекла подготовку поджога здания районного военкомата и администрации Минеральных Вод. По данным спецслужбы, подозреваемый готовил преступления по заданию украинской националистической организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена).

Читайте на РБК Pro
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
Создатели Clubhouse все еще пытаются спасти проект. Каков их план
К чему приведет ценовая война на рынке электрокаров
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ФСБ теракт Геленджик Краснодарский край самодельное взрывное устройство

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В РЖД сообщили о поджоге релейного шкафа на железной дороге в Петербурге
Политика
Мужчина пытался поджечь здание управления ФСБ в подмосковном Видном
Общество
СК завел дело о теракте после схода вагонов в Крыму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter