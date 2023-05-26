ФСБ: в Геленджике предотвращен теракт на объекте силовых структур

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте силовиков в Геленджике

По данным ФСБ, мужчина собрал самодельное взрывное устройство. В его средствах связи нашли инструкции по сборке бомбы, полученные из интернет-сообществ «боевиков украинских националистических формирований»

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Жителя Геленджика задержали за подготовку теракта на одном из объектов силовых структур, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, россиянин 1981 года рождения планировал взорвать самодельную бомбу на территории «одного из объектов правоохранительных структур региона».

Как сообщает ФСБ, мужчина организовал тайник в лесу на окраине населенного пункта. В этом тайнике силовики нашли готовое самодельное взрывное устройство, а дома у мужчины — компоненты для изготовления бомбы.

«В средствах связи обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований», — сообщили в ФСБ.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1. ст. 205 (приготовление к террористическому акту). Подозреваемого заключили под стражу.

Двумя неделями ранее, 11 мая, ФСБ сообщила, что пресекла подготовку поджога здания районного военкомата и администрации Минеральных Вод. По данным спецслужбы, подозреваемый готовил преступления по заданию украинской националистической организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена).