Мэр Новой Каховки назвал бредом сообщения о подрыве Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев отрицает данные о подрыве гидроэлектростанции; в городе «везде все тихо и спокойно», заявил он. ТАСС пишет, что плотина ГЭС не выдержала и разрушилась «из-за повреждений»

Фото: РИА Новости

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в разговоре с «РИА Новости» назвал бредом информацию о подрыве Каховской ГЭС. По его словам, в городе «везде все тихо и спокойно».

«Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации», — сказал он агентству.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что плотина разрушилась «из-за повреждений». «Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — сказал он.

Сообщения о значительном повреждении гидроэлектростанции появились утром 6 июня в телеграм-каналах, в том числе об этом написали Baza и Shot со ссылкой на военкоров.

Позднее оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины сообщило о подрыве ГЭС, заявив, что масштаб разрушений уточняется.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. Суммарная установленная мощность ГЭС — 334,8 МВт (6х55,8 МВт). Длина плотины — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо не раз заявлял об ударах украинских войск по шлюзам Каховской ГЭС, обвиняя Киев в намерении затопить территорию региона. В ноябре 2022 года Леонтьев говорил о «грандиозных повреждениях» станции.

В том же месяце Сальдо сообщил, что ГЭС прекратила выработку электроэнергии. Тогда, с его слов, по левобережью, в том числе по Новой Каховке, где располагается станция, усилились обстрелы, по этой причине из этого района людей эвакуировали вглубь Херсонской области.

4 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском вдозранилище достиг критической отметки и на 2,5 м превышает норму. Водохранилище находится на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины. На его берегу находится Запорожская атомная электростанция. Каховская ГЭС расположена ниже по течению Днепра. Три дня спустя там начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.