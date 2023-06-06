Власти назвали территории под угрозой затопления после разрушения ГЭС

Около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки могут попасть в зону затопления из-за обрушения плотины Каховской ГЭС, власти готовы к временной эвакуации, заявил мэр Леонтьев

В зону затопления после разрушения Каховской ГЭС могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки, которые находятся ниже по течению, заявил мэр города Владимир Леонтьев. Видео его заявления опубликовано в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей. <...> Никакой угрозы сейчас нет. Единственная угроза — это то, что на сегодняшний момент у нас могут быть проблемы с доставкой воды в Крым», — добавил Леонтьев.

На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, объявили эвакуацию ряда населенных пунктов.

Утром 6 июня источник ТАСС сообщил, что на Каховской ГЭС разрушена плотина «из-за повреждений». Также о серьезных разрушениях на станции писали телеграм-каналы, в частности Baza и Shot. Данные о частичном разрушении подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Командование украинской армии «Юг» заявило, что Каховская ГЭС была подорвана. Леонтьев тогда назвал бредом данные о подрыве ГЭС, заявив, что в городе «везде все тихо и спокойно». Спустя примерно час он сообщил, что на Каховской ГЭС из-за обстрелов ночью разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации города пока нет, сама дамба уцелела.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.

За три дня до этого член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня.

Водохранилище расположено на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины. На его берегу находится Запорожская АЭС.