Косачев призвал ответить на отказ пропустить самолет Лаврова в Сербию

Константин Косачев (Фото: Kosachev62 / Telegram)

Коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию направлен против двух суверенных европейских государств, необходима совместная с Сербией жесткая реакция. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было», — написал он.

По мнению Косачева, три балканские страны приняли такое решение под давлением НАТО. Как считает сенатор, Болгария, Черногория и Северная Македония, вступив в альянс, «утратили суверенитет».

Об отказе трех стран пропустить самолет Лаврова, который должен был следовать в Сербию, стало известно в воскресенье. Визит российского министра в Белград был запланирован на 6–7 июня. Лавров должен был встретиться с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.

Позже эту информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.