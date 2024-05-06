Инаугурации всех президентов России. Как это было
7 мая пройдет пятая для Владимира Путина и восьмая в истории России президентская инаугурация. Каждый раз появлялись какие-то новые штрихи. Как проходили церемонии вступления президентов в должность с 1991 по 2018 год — в фотогалерее РБК
Первая в истории инаугурация президента России состоялась 10 июля 1991 года. Бывший секретарь президиума Верховного совета РСФСР Сергей Филатов рассказывал, что при ее подготовке изучали опыт других стран, но попытались придумать что-то свое. Борис Ельцин давал присягу на Конституции РСФСР и декларации о государственном суверенитете.
Речи произносили президент СССР Михаил Горбачев, патриарх Алексий II (он осенил Ельцина крестным знамением) и народный артист СССР Олег Басилашвили (его, по словам Филатова, выбрали как депутата «интеллигентного плана и либерального»). Вел инаугурацию заместитель председателя Верховного совета Руслан Хасбулатов. Всего через год у него возникнет конфликт с Ельциным.
Церемония прошла в Кремлевском дворце съездов (с 1992 года стал называться Государственным Кремлевским дворцом). Там же Ельцин через пять лет начал свой второй президентский срок. А вот при Путине традиция изменилась.
В 1996 году в церемонию инаугурации Ельцина включили торжественный вынос государственного флага и президентского штандарта, вручение президенту удостоверения главой ЦИК. Присягу Ельцин давал на Конституции 1993 года, положив на нее руку.
Завершилась присяга тем, что глава Совета Федерации Егор Строев вручил Ельцину знак президента России — орден с золотой цепью. Это был единственный случай, когда данный знак использовался во время церемонии.
Первая инаугурация Владимира Путина 7 мая 2000 года прошла в Большом Кремлевском дворце. Она была похожа на вторую инаугурацию Ельцина, но с тем отличием, что знак президента России новый глава государства не надевал (по Конституции это необязательно).
Помимо этого, с трибуны перед собравшимися выступил и Ельцин, а напоследок уже на Соборной площади бывший президент представил новому Кремлевский полк. Тогда же Ельцин произнес знаменитую фразу «Берегите Россию».
Вторая инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года. На этот раз президент не только принес присягу, но и произнес перед собравшимися речь, в которой пообещал активно работать, создавать зрелое гражданское общество и укреплять личные свободы граждан.
Инаугурация получилась достаточно короткой по времени, а завершилась она выходом президента на Соборную площадь для смотра Президентского полка под залпы орудийного салюта.
Уже после церемонии Алексий II в Благовещенском соборе отслужил краткий молебен в честь официального вступления в должность президента.
Инаугурация Дмитрия Медведева 7 мая 2008 года была симбиозом двух предыдущих. Перед выходом к присяге нового президента речь произнес Владимир Путин, который отметил важность поступательного курса.
Также в церемонию включили передачу от президента президенту ядерного чемоданчика (в телетрансляции сам момент показан не был). На Соборную площадь Путин и Медведев вышли вдвоем.
Третья инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2012 года. Телетрансляция получилась достаточно длинной, поскольку включала в себя как прощание Дмитрия Медведева с Кремлевским полком, так и проезд кортежа Путина по пустым утренним улицам от Дома правительства (где был рабочий кабинет премьера) до Кремля.
После смотра парада Кремлевского полка на Соборной площади Путин и его супруга Людмила отправились на торжественный молебен в Благовещенский собор.
Четвертая инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года. К Большому Кремлевскому дворцу президент приехал на лимузине Aurus Senat, который таким образом был впервые продемонстрирован широкой публике. Маршрут поездки на этот раз был коротким — машине нужно было проехать лишь от здания Сената также на территории Кремля.
Инаугурационная речь Путина получилась самой длинной в истории. В ней он сравнил Россию с птицей Феникс, которая всегда возрождалась.
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