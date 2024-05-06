Инаугурации всех президентов России. Как это было

7 мая 2018 года

Четвертая инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года. К Большому Кремлевскому дворцу президент приехал на лимузине Aurus Senat, который таким образом был впервые продемонстрирован широкой публике. Маршрут поездки на этот раз был коротким — машине нужно было проехать лишь от здания Сената также на территории Кремля.