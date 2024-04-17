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Выборы президента России ,  
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Кремль рассказал об «определенных нюансах» в церемонии инаугурации Путина

Песков: церемония инаугурации Путина пройдет с определенными нюансами
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, церемония «достаточно хорошо прописана» и пройдет в стандартном формате.

«Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место, будем информировать», — сказал пресс-секретарь президента.

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Владимир Путин

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года, действующий глава государства победил с результатом в 87,28% голосов. За Путина, который шел на выборы как самовыдвиженец, проголосовали более 76 млн избирателей.

Новый срок станет для президента пятым. Согласно федеральному законодательству, избранный глава государства вступит в должность 7 мая 2024 года.

Кремль назвал результат Путина на выборах «мировым феноменом», а само голосование — «абсолютно беспрецедентным» по чистоте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил высокую явку: по данным ЦИК, она составила 77,49%.

Сам президент после выборов назвал избирательную кампанию «напряженной и крайне ответственной». Он пообещал использовать конструктивные предложения других кандидатов, которые «нашли отклик у избирателей».

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