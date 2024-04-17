Кремль рассказал об «определенных нюансах» в церемонии инаугурации Путина
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По его словам, церемония «достаточно хорошо прописана» и пройдет в стандартном формате.
«Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место, будем информировать», — сказал пресс-секретарь президента.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года, действующий глава государства победил с результатом в 87,28% голосов. За Путина, который шел на выборы как самовыдвиженец, проголосовали более 76 млн избирателей.
Новый срок станет для президента пятым. Согласно федеральному законодательству, избранный глава государства вступит в должность 7 мая 2024 года.
Кремль назвал результат Путина на выборах «мировым феноменом», а само голосование — «абсолютно беспрецедентным» по чистоте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил высокую явку: по данным ЦИК, она составила 77,49%.
Сам президент после выборов назвал избирательную кампанию «напряженной и крайне ответственной». Он пообещал использовать конструктивные предложения других кандидатов, которые «нашли отклик у избирателей».
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