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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Украины признало годными к службе в тылу больных ВИЧ и раком

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Военная операция на Украине
Военнообязанных в зависимости от заболеваний могут признать полностью годными, годными для службы в частях обеспечения, военкоматах и медподразделениях, либо не годными. С 4 мая в стране отменяют статус «ограниченно годен»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Минобороны Украины опубликовало список заболеваний, по которым будет устанавливаться статус годности военнообязанного к службе, выдержки из приказа приводят УНИАН и «РБК Украина».

Военнообязанных поделят на три категории: полностью годные, годные для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны, либо не годные.

Годными будут признаны военнообязанные с:

  • остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза;
  • хроническими вирусными гепатитами с незначительными нарушениями функций;
  • болезнями, обусловленными ВИЧ, и бессимптомным носительством ВИЧ;
  • медленно прогрессирующими болезнями крови;
  • невротическими легкими психическими расстройствами с выходом в выздоровление и т.д.

Годными к службе в тылу признают военнообязанных с:

  • клинически вылеченным туберкулезом;
  • хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
  • болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
  • раком нижней губы, раком кожи;
  • доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций и т.д.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Непригодными к военной службе, которых исключат из списков на призыв как в мирное, так и военное время, будут считаться люди с активным прогрессирующим туберкулезом с распадом легочной ткани, тяжелой формой вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекцией, которая сопровождается паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

4 мая на Украине вступает в силу приказ, который отменяет статус «ограниченно годен» и предусматривает, что ранее получившие его люди должны пройти повторный медицинский осмотр. На это им дали девять месяцев. Тех, кого после осмотра признают непригодными, уволят со службы и исключат из воинского учета.

С предложением убрать формулировку «ограниченно годен» выступал омбудсмен Дмитрий Лубинец: по словам уполномоченного, власти фиксировали случаи, когда «из-за коррупционной составляющей» здоровые люди получили справки о том, что они непригодны к службе. Граждане с проблемами со здоровьем способны нести службу в войсках, не связанных с передовой, говорил Лубинец.

В России существуют пять категорий годности к военной службе, от «А» (годен) до «Д» (не годен). Граждане, признанные ограниченно годными, могут поступать на службу в армию по контракту, если не имеют заболеваний из списка, утвержденного Минобороны.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Минобороны болезни заболевания военная служба мобилизация
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