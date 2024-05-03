Минобороны Украины признало годными к службе в тылу больных ВИЧ и раком

Военнообязанных в зависимости от заболеваний могут признать полностью годными, годными для службы в частях обеспечения, военкоматах и медподразделениях, либо не годными. С 4 мая в стране отменяют статус «ограниченно годен»

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Минобороны Украины опубликовало список заболеваний, по которым будет устанавливаться статус годности военнообязанного к службе, выдержки из приказа приводят УНИАН и «РБК Украина».

Военнообязанных поделят на три категории: полностью годные, годные для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны, либо не годные.

Годными будут признаны военнообязанные с:

остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза;

хроническими вирусными гепатитами с незначительными нарушениями функций;

болезнями, обусловленными ВИЧ, и бессимптомным носительством ВИЧ;

медленно прогрессирующими болезнями крови;

невротическими легкими психическими расстройствами с выходом в выздоровление и т.д.

Годными к службе в тылу признают военнообязанных с:

клинически вылеченным туберкулезом;

хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;

болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;

раком нижней губы, раком кожи;

доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций и т.д.

Непригодными к военной службе, которых исключат из списков на призыв как в мирное, так и военное время, будут считаться люди с активным прогрессирующим туберкулезом с распадом легочной ткани, тяжелой формой вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекцией, которая сопровождается паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

4 мая на Украине вступает в силу приказ, который отменяет статус «ограниченно годен» и предусматривает, что ранее получившие его люди должны пройти повторный медицинский осмотр. На это им дали девять месяцев. Тех, кого после осмотра признают непригодными, уволят со службы и исключат из воинского учета.

С предложением убрать формулировку «ограниченно годен» выступал омбудсмен Дмитрий Лубинец: по словам уполномоченного, власти фиксировали случаи, когда «из-за коррупционной составляющей» здоровые люди получили справки о том, что они непригодны к службе. Граждане с проблемами со здоровьем способны нести службу в войсках, не связанных с передовой, говорил Лубинец.

В России существуют пять категорий годности к военной службе, от «А» (годен) до «Д» (не годен). Граждане, признанные ограниченно годными, могут поступать на службу в армию по контракту, если не имеют заболеваний из списка, утвержденного Минобороны.