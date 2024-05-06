Бельгийский регулятор будет контролировать работу Telegram в ЕС
Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) станет ответственным на надзор за деятельностью мессенджера Telegram в Европе, сообщила газета De Standaart.
Контроль за социальными сетями и онлайн-сервисами в Европе заработал в рамках закона о цифровых услугах (DSA). Telegram базируется в Дубае, его руководство назначило бельгийскую компанию EDSR европейским представителем, таким образом, регулятором в этой сфере стал именно BIPT.
В то же время, по словам пресс-секретаря института Джимми Смедтса, BIPT все еще ожидает своего официального назначения. «Это должно произойти в течение нескольких дней, с официальным объявлением», — сказал он.
Руководство социальных сетей уже начало сталкиваться со сложностями в связи со вступлением в силу этого закона. Так, руководители Meta Platforms Inc (корпорация признана экстремистской и запрещена в России) не исключали запрет на политическую рекламу в Европе из-за опасений, что Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не смогут соблюдать новые правила Евросоюза.
В декабре прошлого года Еврокомиссия начала разбирательство в отношении соцсети Х (бывший Twitter) в связи с возможным нарушением ею DSA. Расследование сосредоточилось на вопросах, соблюдает ли соцсеть требования закона о противодействии распространению незаконного контента в ЕС; насколько эффективны меры, которые она предпринимает для борьбы с манипулированием информацией и других.
Требования DSA применяются к крупным онлайн-платформам (very large online platforms, VLOP). Они обязаны
- выявлять «любые системные риски», которые появляются в ЕС в результате работы платформы или использования ее услуг;
- уведомлять физических и юридических лиц о решении о модерации контента с возможностью возмещения ущерба в связи с этим решением;
- не разрабатывать дизайн интерфейсов таким образом, чтобы он вводил в заблуждение пользователей или ухудшал их способность принимать обоснованные решения;
- предоставлять пользователям эффективный доступ к данным о платформе;
- собрать в репозитории данные о рекламе, размещенной на платформе, в течение года с момента последнего размещения.
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