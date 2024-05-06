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Политика ,  
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⁠Бельгийский регулятор будет контролировать работу Telegram в ЕС

Бельгийский институт будет контролировать работу Telegram в Европе
Бельгийский регулятор станет проверять соответствие деятельности мессенджера нормам нового европейского закона о цифровых услугах. Официального решения пока нет, его планируется опубликовать в ближайшие дни
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

⁠Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) станет ответственным на надзор за деятельностью мессенджера Telegram в Европе, сообщила газета De Standaart.

Контроль за социальными сетями и онлайн-сервисами в Европе заработал в рамках закона о цифровых услугах (DSA). Telegram базируется в Дубае, его руководство назначило бельгийскую компанию EDSR европейским представителем, таким образом, регулятором в этой сфере стал именно BIPT.

В то же время, по словам пресс-секретаря института Джимми Смедтса, BIPT все еще ожидает своего официального назначения. «Это должно произойти в течение нескольких дней, с официальным объявлением», — сказал он.

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Руководство социальных сетей уже начало сталкиваться со сложностями в связи со вступлением в силу этого закона. Так, руководители Meta Platforms Inc (корпорация признана экстремистской и запрещена в России) не исключали запрет на политическую рекламу в Европе из-за опасений, что Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не смогут соблюдать новые правила Евросоюза.

В декабре прошлого года Еврокомиссия начала разбирательство в отношении соцсети Х (бывший Twitter) в связи с возможным нарушением ею DSA. Расследование сосредоточилось на вопросах, соблюдает ли соцсеть требования закона о противодействии распространению незаконного контента в ЕС; насколько эффективны меры, которые она предпринимает для борьбы с манипулированием информацией и других.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Требования DSA применяются к крупным онлайн-платформам (very large online platforms, VLOP). Они обязаны

  • выявлять «любые системные риски», которые появляются в ЕС в результате работы платформы или использования ее услуг;
  • уведомлять физических и юридических лиц о решении о модерации контента с возможностью возмещения ущерба в связи с этим решением;
  • не разрабатывать дизайн интерфейсов таким образом, чтобы он вводил в заблуждение пользователей или ухудшал их способность принимать обоснованные решения;
  • предоставлять пользователям эффективный доступ к данным о платформе;
  • собрать в репозитории данные о рекламе, размещенной на платформе, в течение года с момента последнего размещения.

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Теги
Мария Гусарова
Telegram Евросоюз Бельгия регулятор
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