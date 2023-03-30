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Технологии и медиа ,  
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FT узнала о планах Meta отказаться от политической рекламы в Европе

Financial Times узнал о планах Meta запретить политическую рекламу в Facebook и Instagram
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Руководители Meta Platforms Inc (корпорация признана экстремистской и запрещена в России) обсуждают запрет на политическую рекламу в Европе из-за опасений, что Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не смогут соблюдать новые правила Евросоюза, сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Газета указывает, что ЕС разрабатывает новые законы, которые ужесточат правила для таргетированной политической рекламы, чтобы не допустить дезинформацию во время выборов. Документы вступят в силу в 2024 году. Среди новых требований к технологическим гигантам США, в частности, будет обязательство раскрывать больше информации о политической рекламе, а также то, на каких пользователей она нацелена.

По словам источников газеты, Meta обеспокоена тем, что определение политической рекламы в законе будет настолько широким, что будет легче отказаться от всех платных политических кампаний. Источники добавили, что такие меры рассматриваются корпорацией, потому что политическая реклама не приносит ей больших доходов.

Согласно данным исследовательской группы Insider Intelligence, которые приводит FT, с 2019 по 2020 год Meta получила чуть менее $800 млн дохода от политической рекламы в США. Это менее 1% от ее общего дохода от рекламы за этот период.

Источники добавили, что разговор о запрете политической рекламы еще не завершен, некоторые руководители выступают против него. Итоговое решение компания примет после того, как ЕС даст окончательные формулировки того, что представляет собой политическая реклама по его новым правилам, сообщают источники.
 

Теги
Facebook Instagram реклама таргетированная реклама
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