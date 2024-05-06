Осужденного за педофилию режиссера «Ералаша» освободили из-за медали

Осужденному за педофилию экс-режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому оставалось 2,5 года в колонии, он подписал контракт и получил медаль, его судимость сняли. Во время процесса он настаивал на своей невиновности

Илья Белостоцкий (Фото: ilya_belostotsky / VK)

Бывший режиссер детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий получил на военной операции государственную награду по указу президента и был освобожден от наказания по делу о педофилии, с него сняли судимость. Об этом он сам сообщил MSK1.

Белостоцкий был награжден медалью «За спасение погибавших». «Я не знаю, что именно написано в представлении к награде, я ведь рядовой, нам мало что показывают. Если когда-нибудь мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда я узнаю точно. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не «ЗеКа», — рассказал Белостоцкий.

Он предположил, что причиной награждения могло стать спасение командира во время боя.

Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии летом 2022-го. Его осудили по статье о действиях сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). По версии следствия, жертвой преступления стал малолетний мальчик. Изнасилование, по данным следствия, произошло в ноябре 2018 года в московской квартире режиссера.

Адвокат режиссера Валентина Филипенкова утверждала, что в ходе допросов ребенок настаивал на невиновности Белостоцкого.

В ноябре 2022 года стало известно, что дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 135 — «развратные действия без применения насилия» совершеннолетнего в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14-летнего возраста, ему назначили шесть с половиной лет колонии.

Позднее выяснилось, что еще в октябре он подписал контракт с Минобороны и уехал на специальную военную операцию. Белостоцкий заявил, что хочет «не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку», и понадеялся, что «пригодится хотя бы в окопе». До выхода из колонии ему оставалось 2,5 года.

В марте 2024 года, вступил в силу закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, в случае поступления их на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта. Однако он предусматривает, что не могут быть освобождены те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и осужденные по ряду других статей.

Илья Белостоцкий — режиссер, актер, продюсер и сценарист. Он родился в Челябинске в 1973 году, в 2004 окончил ВГИК. На его счету некоторые выпуски «Ералаша» и семь серий сериала «След». Последняя его работа как режиссера — детский фильм «Бегство рогатых викингов» 2018 года.