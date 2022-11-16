Бывшему режиссеру «Ералаша» уменьшили срок за педофилию

Бывшему режиссеру «Ералаша» Белостоцкому снизили срок за педофилию с 14 лет до 6,5

Илья Белостоцкий (Фото: ilya_belostotsky / VK)

Суд изменил приговор режиссеру «Ералаша» Илье Белостоцкому по делу о педофилии и смягчил наказание — вместо 14 лет колонии строгого режима назначил шесть с половиной лет колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Обвинение Белостоцкому переквалицифировали с п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста) на ч. 2 ст. 135 — «развратные действия без применения насилия» совершеннолетнего в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14-летнего возраста. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Приговор Белостоцкому вынесли 21 июля. Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому неизвестно, признал ли режиссер вину.

С октября 2020 года Белостоцкий находился в СИЗО. Изначально он проходил по ч. 3 ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). По версии следствия, жертвой преступления стал малолетний мальчик. Изнасилование произошло в ноябре 2018 года в московской квартире режиссера.

После предъявления Белостоцкому обвинений в 2021 году в пресс-службе «Ералаша» сообщали, что Белостоцкого давно не видели и узнали о произошедшем из СМИ. Там также сказали, что для режиссеров в киножурнале предусмотрена разовая проектная занятость, а съемки организованы с максимальной безопасностью для детей-актеров.