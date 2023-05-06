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СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва машины Прилепина

СК: по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело о теракте
Прилепин в результате взрыва получил переломы и сотрясение мозга, заявлял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Водитель писателя погиб. МВД сообщало о задержании подозреваемого в причастности к теракту

Уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля, в которой находился писатель Захар Прилепин, расследуется по статье 205 УК (террористический акт), сообщили пресс-служба Следственного комитета России. Взрыв произошел в Нижегородской области, Прилепин получил ранение, а его водитель погиб. Подозреваемый в причастности к произошедшему задержан, сообщали в МВД.

«По данным следствия, сегодня около 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин», — говорится в сообщении СК.

СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва машины Прилепина
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Взрыв автомобиля с Прилепиным произошел утром 6 мая в одном из деревень Борского района Нижегородской области. Источник РБК, близкий к МВД, говорил, что писатель получил тяжелые ранения ног. Прилепин возвращался в Москву из Донбасса на Audi Q7. Источник добавил, что взрывное устройство могли установить под капот автомобиля, когда писатель останавливался поесть.

МВД России днем 6 мая сообщило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. По данным ТАСС, задержанного видели в районе поселка Пионерский, где произошел взрыв.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что Прилепин «в порядке». Он уточнял, что писатель в результате произошедшего получил «незначительные переломы» и сотрясение мозга.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Захар Прилепин подрыв автомобиля теракт СК Нижегородская область
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