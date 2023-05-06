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МВД показало видео с задержанным по подозрению в покушении на Прилепина

Кадры с задержанным по подозрению в подрыве машины писателя Захара Прилепина
Полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в подрыве автомобиля Прилепина, в результате которого погиб охранник писателя. СК возбудил дело о теракте

МВД показало видео с задержанным по подозрению в покушении на Прилепина
Video

МВД опубликовало видео с мужчиной, которого подозревают в подрыве автомобиля писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина в Нижегородской области.

Мужчине 30 лет, ранее он был судим, но по какой статье, неизвестно, сообщали в ведомстве. По данным телеграм-канала «112», задержанный родился на Украине и недавно получил российское гражданство. Его задержали участковые полицейские МВД по Семеновскому городскому округу и доставили в отдел полиции. При этом розыск возможных соучастников продолжается, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК («Террористический акт»). Максимальное наказание по этой статье в случае причинения смерти человеку — пожизненное лишение свободы.

Взрыв автомобиля с Прилепиным произошел утром 6 мая в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Писатель тогда возвращался в Москву из Донбасса. Взрывное устройство могли поместить под капот автомобиля, когда Прилепин находился в кафе, рассказывал источник РБК, близкий к МВД.

В результате взрыва погиб личный охранник Прилепина, 27-летний сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин, сообщила РБК пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова. До работы с Прилепиным Шубин был ополченцем в Луганске и Донецке, уточнила она.

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Сам Прилепин получил переломы, рассказала его пресс-секретарь, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Источник РБК сообщал, что писатель получил тяжелые ранения ног.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Захар Прилепин подрыв автомобиля Нижегородская область подозреваемый задержание МВД
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