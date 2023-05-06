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Погибший при подрыве машины Прилепина был его помощником

Глава Нижегородской области: при подрыве машины Прилепина погиб его помощник
Глеб Никитин
Глеб Никитин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

При подрыве машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области погиб его помощник, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

«Сейчас разбираются правоохранители с обстоятельствами и причинами произошедшего. Один человек погиб, это помощник и соратник Захара. Выражаем соболезнования», — сказал Никитин.

Телеграм-канал Mash ранее писал, что это был охранник писателя из числа луганских ополченцев — Александр Шубин.

Автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Писатель возвращался в Москву из Донбасса на Audi Q7. В результате он получил тяжелые ранения ног, сообщал источник РБК, близкий к МВД. По словам нижегородского губернатора, у Прилепина «незначительные переломы» и сотрясение мозга, угрозы жизни нет.

Полицейские уже задержали мужчину, который, предположительно, причастен к взрыву. Им оказался 30-летний мужчина, который ранее был судим. Источник РБК рассказывал, что взрывное устройство могли поместить под капот автомобиля, когда Прилепин находился в кафе.

Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК).

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Прилепин в 2016 году уехал в зону конфликта в Донбассе и был заместителем командира батальона по работе с личным составом ДНР, затем он вернулся оттуда. В этом году писатель и политик подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации на Украине. Источник РБК отметил, что Прилепин недавно вернулся из Донбасса.

Теги
Нижегородская область Захар Прилепин Глеб Никитин подрыв автомобиля
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