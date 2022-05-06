Зеленский заявил о неготовности России завершать операцию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит готовности России к завершению спецоперации. Об этом украинский лидер заявил, выступая по видеосвязи в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House, Генпрокуратура 8 апреля признала деятельность организации нежелательной в России).
«Сегодня 72-й день <...> [спецоперации], и мы пока не видим ее конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить», — сказал Зеленский. Он говорил на украинском языке с синхронным переводом на английский.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля, президент Путин назвал ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» страны. Тогда же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции будут зависеть от «результативности и сообразности», их определит верховный главнокомандующий, которым является президент.
В Москве неоднократно заявляли, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком, а ее задачи успешно решаются. Путин в апреле пояснил, что военная операция на Украине могла бы продвигаться и быстрее, однако это зависит от интенсивности боевых действий, которая связана с потерями. Россия намерена достичь всех целей, минимизируя потери, и будет действовать «ритмично, спокойно», отметил он тогда.
Во второй половине апреля Россия объявила о начале второго этапа операции, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это «будет очень важный момент». Позднее заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев пояснил, что российские военные в ходе второй фазы спецоперации намерены взять под контроль Донбасс и Южную Украину.
4 мая Лавров заявил, что военные не будут искусственно подгонять свои действия в операции под какую-либо конкретную дату, в том числе День Победы. Он отметил, что темпы спецоперации на Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».
После этого 5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press назвал российскую спецоперацию на Украине затянувшейся. «Я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал тогда Лукашенко.
Дмитрий Песков заявил журналистам 6 мая, комментируя высказывания Лукашенко, что «операция идет по плану».