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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о неготовности России завершать операцию на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не видит желания России завершить военную операцию. В Кремле ранее заявляли, что спецоперация идет по плану и все ее цели будут выполнены
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит готовности России к завершению спецоперации. Об этом украинский лидер заявил, выступая по видеосвязи в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House, Генпрокуратура 8 апреля признала деятельность организации нежелательной в России).

«Сегодня 72-й день <...> [спецоперации], и мы пока не видим ее конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить», — сказал Зеленский. Он говорил на украинском языке с синхронным переводом на английский.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля, президент Путин назвал ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» страны. Тогда же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции будут зависеть от «результативности и сообразности», их определит верховный главнокомандующий, которым является президент.

В Москве неоднократно заявляли, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком, а ее задачи успешно решаются. Путин в апреле пояснил, что военная операция на Украине могла бы продвигаться и быстрее, однако это зависит от интенсивности боевых действий, которая связана с потерями. Россия намерена достичь всех целей, минимизируя потери, и будет действовать «ритмично, спокойно», отметил он тогда.

Во второй половине апреля Россия объявила о начале второго этапа операции, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это «будет очень важный момент». Позднее заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев пояснил, что российские военные в ходе второй фазы спецоперации намерены взять под контроль Донбасс и Южную Украину.

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Кадыров предложил начать второй этап спецоперации «по всей Украине»
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

4 мая Лавров заявил, что военные не будут искусственно подгонять свои действия в операции под какую-либо конкретную дату, в том числе День Победы. Он отметил, что темпы спецоперации на Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

После этого 5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press назвал российскую спецоперацию на Украине затянувшейся. «Я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал тогда Лукашенко.

Дмитрий Песков заявил журналистам 6 мая, комментируя высказывания Лукашенко, что «операция идет по плану».

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

24 января 1978 года
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