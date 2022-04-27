Президент Болгарии выступил против военной помощи Украине

Радев попросил болгарских политиков «посмотреть на нуждающихся болгар, прежде чем помогать миру». Ранее премьер-министр Петков призвал граждан пожертвовать зарплату Украине на покупку боеприпасов

Румен Радев (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Поставки военной помощи Украине со стороны Болгарии означали бы ее вовлечение в конфликт, заявил журналистам президент Болгарии Румен Радев. Видео опубликовано на YouTube-канале болгарского издания Blitz.

Президента спросили, как он относится к вопросу предоставления военной помощи Киеву.

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», — ответил Радев.

Президент также прокомментировал призыв премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, который предложил гражданам пожертвовать свою месячную зарплату Украине на покупку боеприпасов.

«На мой взгляд, политики, которые теряют чувствительность к проблемам своего народа, не могут помочь другим народам. <...> Я призываю политиков: прежде чем помогать миру, посмотрите на нуждающихся болгар», — заявил Радев.

Болгария — парламентская республика, в которой президент выполняет представительские функции и не относится к исполнительной ветви власти. Фактическим руководителем страны является премьер-министр.

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Несколькими дня ранее Bloomberg сообщил, что в правящей коалиции Болгарии, которая сформировала правительство во главе с Петковым, возникли споры по поводу возможности военной поддержки Украины. Так, входящая в блок и пророссийски настроенная Болгарская социалистическая партия неоднократно грозилась выйти из коалиции, если София одобрит поставки оружия Киеву. В то же время «Демократическая Болгария» обещала сделать то же самое, если София откажется от военной помощи Украине. Сам Петков говорил, что как человек, а не как премьер-министр считает отправку военной помощи Украине «абсолютно правильным решением».

Российские власти выступают против «накачивания» Украины западным оружием. В МИДе такие поставки сравнили с «адской каруселью», цель которых, как считают в ведомстве, лишь «продолжение кровопролития».