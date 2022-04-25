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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Болгарии предложил гражданам пожертвовать зарплату Украине

Необходимо сконцентрироваться на тех нуждах Киева, которые Болгария может обеспечить, заявил премьер страны Кирил Петков. Ранее в правящей коалиции Болгарии возник спор из-за военной помощи Украине
София, Болгария
София, Болгария (Фото: Валентина Петрова / AP)

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о сборе средств для помощи правительству Украины и предложил гражданам сделать пожертвование, перечислив свою зарплату. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Я начинаю общественную кампанию по сбору финансовых средств для украинского правительства. Призываю каждого гражданина Болгарии, кто действительно хочет помочь Украине, пожертвовать зарплату, как я», — написал Петков.

Он добавил, говорить слова — легко, а совершать поступки — трудно, и призвал «превратить посты в Facebook в средства для Украины».

По словам Петкова, военная поддержка Украины требует политического и общественного единства, и в публичном пространстве Болгарии много «экстремальных» мнений на этот счет. В связи с этим он предложил сконцентрироваться на тех нуждах Киева, которые Болгария может обеспечить.

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В правящей коалиции Болгарии, которая сформировала правительство во главе с Петковым, возникли споры по поводу возможности военной поддержки Украины, сообщил ранее Bloomberg. Входящая в блок и пророссийски настроенная Болгарская социалистическая партия (БСП) грозит выйти из коалиции, если будет одобрена поставка оружия Киеву. В то же время «Демократическая Болгария» пообещал сделать то же самое, если София откажется от военной помощи Украине. Сам Петков говорил, что «лично» поддерживает отправку вооружения Киеву.

После начала военной спецоперации России Украина неоднократно обращалась к разным странам с просьбой о поставке оружия и военной техники. Активную помощь в этой области Киеву оказывают США, Великобритания, Польша и страны Прибалтики. Отказала в поставках оружия и его транзите через свою территорию Венгрия. Предоставить такую помощь не захотела и Молдавия, пояснив, что помогает Украине, принимая у себя беженцев.

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Помимо военной помощи, Киев не раз говорил о необходимости финансовой поддержки страны со стороны международного сообщества.

Как заявлял украинский лидер Владимир Зеленский, ежемесячный дефицит бюджета страны составляет €7 млрд в месяц. Эти средства нужны для продолжения выплаты пенсий и зарплат, отметил президент Украины. Его советник Олег Устенко сообщал, что Киев обратился к странам G7 с просьбой о предоставлении финансовой помощи в размере $50 млрд. В свою очередь, премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что после завершения боевых действий на восстановление инфраструктуры и новую экономику Украины в долгосрочной перспективе понадобится $600 млрд, писал УНИАН.

Власти России выступают против «накачивания» Украины западным оружием. В Москве неоднократно заявляли, что конвои с оружием для Украины будут считаться законными целями.

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Теги
Кирилл Соколов
Болгария Военная операция на Украине
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