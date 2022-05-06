Песков заявил об отсутствии информации об ударе по кораблю в Черном море

Журналисты задали Пескову вопрос, известно ли ему о возможном ударе по российскому военному кораблю, о котором заявляют украинские СМИ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Кремль не располагает информацией по поводу сообщений украинских СМИ об ударе по российскому кораблю в Черном море. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, мы не располагаем такой информацией», — сказал Песков. Ранее об этом сообщило одесское издание «Думская». По утверждению ее источников, корабль горит близ острова Змеиный.

Минобороны России о каких-либо инцидентах с кораблями не сообщало.

25 февраля, на второй день спецоперации на Украине, Минобороны России впервые рассказало о морском бое, он произошел близ острова Змеиный. Тогда, по сообщению ведомства, в ходе эвакуации с острова 82 добровольно сложивших оружие украинских военных корабли Черноморского флота попытались атаковать катера ВМС Украины. В результате шесть украинских катеров были уничтожены. В Минобороны заявили, что корабли Украины планировали уничтожить судно с пленными. Сдавшихся украинских военных доставили в Севастополь.



Российское военное ведомство регулярно отчитывается об ударах крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей и подводных лодок по военным объектам Украины. Минобороны ранее в мае неоднократно сообщало о сбитых в районе острова Змеиный украинских беспилотниках, а также самолетах Су-24, Су-27 и Су-25.

В середине апреля Минобороны сообщило о пожаре на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва». По информации ведомства, из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас. Позже пожар локализовали, но крейсер получил серьезные повреждения, экипаж эвакуировали. Из-за повреждений и шторма на море корабль затонул при буксировке. По данным Минобороны, в результате погиб один член экипажа, 27 пропали без вести, а 396 — эвакуировали на берег. Погибший — старший мичман Иван Вахрушев, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.