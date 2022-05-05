Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских боевых самолетах
Российские вооруженные силы уничтожили три украинских самолета и более 600 человек при спецоперации на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области», — сказал Конашенков.
Также представитель Минобороны сообщил об уничтожении в течение ночи 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе одного «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный, и перехвате двух реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме возле Кировограда была уничтожена авиационная техника, в городе Николаев — крупный склад боеприпасов, а в районе Жовтневое — хранилище топлива для украинской военной техники. Также были нанесены удары по передовому пункту управления 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины, четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также двум складам военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 93 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники. «Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», — сказал Конашенков.
Артиллерийские подразделения нанесли удары по 32 пунктам управления, пяти складам с боеприпасами, 403 опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиции украинской артиллерии.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены:
- 149 самолетов;
- 112 вертолетов;
- 726 беспилотных летательных аппаратов;
- 288 зенитных ракетных комплексов;
- 2834 танка и других боевых бронированных машин;
- 325 установок реактивных систем залпового огня;
- 1306 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 2646 единиц специальной военной автомобильной техники.
На Украине заявили об утрате контроля над островом Змеиный 25 февраля, на следующий день после начала российской спецоперации. Изначально украинский президент сообщал, что защитники острова Змеиный погибли при артобстреле и им будет присвоено звание Героев Украины посмертно. Однако позже российское Минобороны заявило, что украинские военнослужащие в составе 82 человек сложили оружие и добровольно сдались Российским вооруженным силам. Их обещали возвратить семьям после подписания обязательств об отказе от участия в боевых действиях.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.