Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских боевых самолетах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Джоли рассказала о встрече во Львове с пострадавшими в Краматорске детьми Общество, 12:08
Как выжить в информационной войне — 6 полезных книг Социальная экономика, 12:00
Русфонд помогает беженцам из зоны спецоперации РБК+, 12:00
Трансферы футболистов ЦСКА и «Спартака» вошли в топ-10 худших в АПЛ Спорт, 11:56
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 11:47
В Татарстане ребенок поцарапал горло куском проволоки в батоне Общество, 11:44
FT узнала о желании Финляндии избежать «сигнала России» из-за НАТО Политика, 11:41
Как меняется актуальность цифровых активов и валют Pro, 11:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:39
Минэк создаст ИT-систему по «моделированию» экономического развития Экономика, 11:35
Как научиться сосредоточенно работать: 5 советов от айтишников Экономика образования, 11:30
ЦИАН назвал города Подмосковья с наибольшим приростом цен на новостройки Недвижимость, 11:19
У выпускавших «Хортицю» и «Первак» в России заводов сменился владелец Бизнес, 11:07
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сент-Луисом» Спорт, 11:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских боевых самолетах

Минобороны России: ПВО сбили украинские самолеты Су-24, Су-27 и Су-25
В течение ночи были сбиты штурмовик Су-25, истребитель Су-27 и фронтовой бомбардировщик Су-24, его сбили при помощи средств ПВО у острова Змеиный *
Фронтовой бомбардировщик Су-24
Фронтовой бомбардировщик Су-24 (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Российские вооруженные силы уничтожили три украинских самолета и более 600 человек при спецоперации на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области», — сказал Конашенков.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Также представитель Минобороны сообщил об уничтожении в течение ночи 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе одного «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный, и перехвате двух реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме возле Кировограда была уничтожена авиационная техника, в городе Николаев — крупный склад боеприпасов, а в районе Жовтневое — хранилище топлива для украинской военной техники. Также были нанесены удары по передовому пункту управления 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины, четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также двум складам военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 93 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники. «Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», — сказал Конашенков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины
Статьи
Pro
Фото: Hadi Mizban / AP Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами
Инструкции

Артиллерийские подразделения нанесли удары по 32 пунктам управления, пяти складам с боеприпасами, 403 опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиции украинской артиллерии.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены:

  • 149 самолетов;
  • 112 вертолетов;
  • 726 беспилотных летательных аппаратов;
  • 288 зенитных ракетных комплексов;
  • 2834 танка и других боевых бронированных машин;
  • 325 установок реактивных систем залпового огня;
  • 1306 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 2646 единиц специальной военной автомобильной техники.

На Украине заявили об утрате контроля над островом Змеиный 25 февраля, на следующий день после начала российской спецоперации. Изначально украинский президент сообщал, что защитники острова Змеиный погибли при артобстреле и им будет присвоено звание Героев Украины посмертно. Однако позже российское Минобороны заявило, что украинские военнослужащие в составе 82 человек сложили оружие и добровольно сдались Российским вооруженным силам. Их обещали возвратить семьям после подписания обязательств об отказе от участия в боевых действиях.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина самолеты спецоперация Минобороны Игорь Конашенков
Материалы по теме
В Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
Политика
США пообещали помочь Украине «на поле боя и за столом переговоров»
Политика
Омбудсмен Москвы нашла четверых пропавших на Украине солдат
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter