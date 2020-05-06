Кремль раскрыл детали совещания Путина по коронавирусу
Сегодня, 6 мая, президент проведет большое совещание, посвященное борьбе с коронавирусом, сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Первая его часть пройдет в открытом формате.
По словам Пескова, заседание начнется в районе 16:00 мск со вступительного слова президента. После этого о принятых мерах отчитаются глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Вместо заболевшего COVID-19 главы Минстроя Владимира Якушева в совещании примут участие его заместители.
На втором этапе совещания участники обсудят возможность поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии. По этому вопросу выступят главный санитарный врач Анна Попова и мэр Москвы, глава рабочей группы Госсовета Сергей Собянин. Песков подтвердил, что план выхода из карантина уже разработан властями, и сообщил, что его детали расскажет Попова. После этого состоится закрытая часть совещания, на котором обсудят экономические вопросы.
Помимо членов правительства в совещании примут участие полпреды президента в федеральных округах и главы регионов.