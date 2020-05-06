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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль раскрыл детали совещания Путина по коронавирусу

Сегодня Путин проведет совещание, на котором, в частности, обсудят возможность поэтапного снятия карантинных мер
Владимир Путин во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ
Владимир Путин во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Сегодня, 6 мая, президент проведет большое совещание, посвященное борьбе с коронавирусом, сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Первая его часть пройдет в открытом формате.

По словам Пескова, заседание начнется в районе 16:00 мск со вступительного слова президента. После этого о принятых мерах отчитаются глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Вместо заболевшего COVID-19 главы Минстроя Владимира Якушева в совещании примут участие его заместители.

На втором этапе совещания участники обсудят возможность поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии. По этому вопросу выступят главный санитарный врач Анна Попова и мэр Москвы, глава рабочей группы Госсовета Сергей Собянин. Песков подтвердил, что план выхода из карантина уже разработан властями, и сообщил, что его детали расскажет Попова. После этого состоится закрытая часть совещания, на котором обсудят экономические вопросы.

Помимо членов правительства в совещании примут участие полпреды президента в федеральных округах и главы регионов.

Роспотребнадзор назвал «финальную точку» в снятии ограничений
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова говорили, что отдельные ограничительные меры сохранятся в России до появления лекарства или вакцины от коронавируса. Попова добавила, что финальной точкой станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.

Президент Владимир Путин в конце апреля поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета подготовить план поэтапного выхода из режима самоизоляции после майских праздников. Попова, однако, не исключала, что если россияне будут нарушать карантинные меры, то их могут ужесточить после 12 мая.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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