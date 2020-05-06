Кремль раскрыл детали совещания Путина по коронавирусу

Сегодня Путин проведет совещание, на котором, в частности, обсудят возможность поэтапного снятия карантинных мер

Владимир Путин во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Сегодня, 6 мая, президент проведет большое совещание, посвященное борьбе с коронавирусом, сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Первая его часть пройдет в открытом формате.

По словам Пескова, заседание начнется в районе 16:00 мск со вступительного слова президента. После этого о принятых мерах отчитаются глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Вместо заболевшего COVID-19 главы Минстроя Владимира Якушева в совещании примут участие его заместители.

На втором этапе совещания участники обсудят возможность поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии. По этому вопросу выступят главный санитарный врач Анна Попова и мэр Москвы, глава рабочей группы Госсовета Сергей Собянин. Песков подтвердил, что план выхода из карантина уже разработан властями, и сообщил, что его детали расскажет Попова. После этого состоится закрытая часть совещания, на котором обсудят экономические вопросы.

Помимо членов правительства в совещании примут участие полпреды президента в федеральных округах и главы регионов.