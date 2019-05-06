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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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США решили использовать авианосец «Авраам Линкольн» для «сигнала» Ирану
Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" отправят в зону ответственности CENTCOM. По словам советника американского президента, это
Фото: Hassan Ammar / AP

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» вместе с сопровождающими его кораблями и группой бомбардировщиков направят в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил страны (CENTCOM, отвечает за операции на Ближнем Востоке и в Средней Азии), сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.

По словам Болтона, Вашингтон пошел на такой шаг «чтобы послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любая атака против интересов Соединенных Штатов или наших союзников будет встречена с безжалостной силой».

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В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

США не ищут войны с Ираном, но готовы ответить на любую атаку как со стороны Вооруженных сил страны и Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), так и со стороны подконтрольных им формирований, добавил Болтон.

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Советник президента США не уточнил, куда конкретно отправят авианосец. «Авраам Линкольн» вошел в состав флота в ноябре 1989 года, этот корабль участвовал в военных действиях в Ираке в 2003 году. Численность его экипажа составляет около 3,2 тыс. человек, он способен нести 90 самолетов и вертолетов.

В конце апреля глава МИД Ирана Джавад Зариф допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. По его словам, это один из вариантов, которые Тегеран рассматривает в связи с ужесточнием антииранских санкций США.

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США продлили исключение для России и ряда стран в санкциях против Ирана

Госдеп США заявил, что начиная с 4 мая помощь в расширении иранской АЭС «Бушер» может повлечь за собой санкции. Ограничения могут затронуть тех, кто занимается вывозом обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран, добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Джон Болтон, Иран
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