США решили использовать авианосец «Авраам Линкольн» для «сигнала» Ирану

Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" отправят в зону ответственности CENTCOM. По словам советника американского президента, это

Фото: Hassan Ammar / AP

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» вместе с сопровождающими его кораблями и группой бомбардировщиков направят в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил страны (CENTCOM, отвечает за операции на Ближнем Востоке и в Средней Азии), сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.

По словам Болтона, Вашингтон пошел на такой шаг «чтобы послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любая атака против интересов Соединенных Штатов или наших союзников будет встречена с безжалостной силой».

США не ищут войны с Ираном, но готовы ответить на любую атаку как со стороны Вооруженных сил страны и Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), так и со стороны подконтрольных им формирований, добавил Болтон.