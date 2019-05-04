США продлили исключение для России и ряда стран в санкциях против Ирана

США продлили исключение для России и ряда стран в санкциях против Ирана

Прежний срок исключения для некоторых стран, позволяющего сотрудничать с Ираном без опасения попасть под санкции, истекает в субботу. Речь идет о трех иранских проектах — Арак, Фордо и «Бушер»

АЭС «Бушер» (Фото: ТАСС)

Администрация Дональда Трампа пересмотрела свою санкционную программу в отношении Ирана, продлив исключение для России и ряда европейских стран, позволяющее им сотрудничать с некоторыми проектами в Иране без опасения попасть под санкции, сообщает Bloomberg.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд уточнил, что речь идет о трех проектах — исследовательском реакторе в Араке, заводе по обогащению урана в Фордо, а также атомной электростанции «Бушер».

Срок исключения в рамках антииранских санкций истекает в субботу, власти США решили оставить в силе исключение из санкций, касающиеся данных проектов, однако срок их действия составит не 180, а 90 дней, уточнил Форд.

Два других исключения, позволяющие Ирану переправлять излишки тяжелой воды в Оман, а также вывозить излишки обогащенного урана из страны в обмен на природный уран, будут отменены.