Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

Испытания проходили шесть недель в центре NASA в Вирджинии в рамках подготовки прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году. Британский министр обороны Джон Хили отметил необходимость «внедрять инновации и опережать противников»

Фото: Harlen Capen / NASA

Минобороны Великобритании объявило о завершении совместных с США испытаний двигателя для гиперзвуковых ракет.

Тесты проходили в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в штате Вирджиния, в них участвовали британская лаборатория оборонной науки и техники Dstl, исследовательская лаборатория ВВС США и компания Gas Dynamics. Специалисты провели 233 запуска на разных гиперзвуковых скоростях.

Испытания проходили шесть недель в рамках британской программы Team Hypersonics, цель которой создание демонстрационного образца гиперзвукового оружия до 2030 года.

«Мы живем в более опасном мире, сейчас как никогда важно внедрять инновации и опережать наших противников, оснащая наши войска технологиями будущего», — заявил британский министр обороны Джон Хили, добавив, что страна тесно сотрудничает с Соединенными Штатами «для укрепления вооруженных сил и усиления сдерживания».

Генеральный директор Dstl Пол Холлинсхед охарактеризовал испытания как «важнейший шаг» в усилении обороны Великобритании и напомнил, что страна участвует в разработке гиперзвукового оружия в рамках партнерства AUKUS (трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе).

The Telegraph писал, что Великобритания планирует к 2030 году поставить на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету собственного производства и на эти цели готова выделить до £1 млрд через оборонный консорциум в течение семи лет. Источники газеты не исключили, что ракеты могут быть закуплены у США, если понадобятся раньше.

В декабре Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), известной как Dark Eagle.

Гиперзвуковые ракеты есть на вооружении России — «Кинжал», «Циркон» и «Авангард». Российское Минобороны отчитывалось, что использовало «Кинжалы» в ходе военных действий на Украине. Об испытаниях гиперзвукового оружия сообщали также Китай и Индия. Иран заявлял о применении таких ракет при ударе по Израилю.