В Европе попросили США разместить в регионе гиперзвуковые ракеты

Главком НАТО в Европе заявил о просьбе разместить в регионе гиперзвуковое оружие

В декабре Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle. США и Германия договорились об размещении с 2026 года ракет, в том числе гиперзвуковых

Кристофер Каволи (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Европейские страны запросили размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по вооруженным силам. В публичной части слушаний он не уточнил, от кого именно исходил запрос.

«Есть запрос о размещении одной [такой системы] в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме», — сказал Каволи.

Генерал также предупредил сенаторов о российской угрозе — он заявил о способности России нарастить численность личного состава армии в кратчайшие сроки.

«Думаю, что личный состав они могут нарастить настолько быстро, насколько захотят», — отметил Каволи. То, насколько быстро Россия сможет оснастить вооруженные силы, будет зависеть от масштаба потерь техники на Украине, считает он.

США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по решению Дональда Трампа. Он обвинял Россию в нарушении договора из-за создания крылатых ракет 9М729 с дальностью более 500 км. Москва предъявляла Вашингтону встречные претензии — например, из-за развертывания пусковых установок Мk-41 в Румынии, способных, как заявляли в МИД России, запускать запрещенные договором ракеты Tomahawk.

Президент Владимир Путин позднее подписал закон о приостановке ДРСМД. США вышли из соглашения «под надуманным предлогом», это решение было ошибочным, говорил он осенью прошлого года.

Летом прошлого года США и Германия договорились об «эпизодическом размещении» с 2026 года на немецкой территории ракет средней дальности. В частности, речь идет о SM-6 и Tomahawk, а также о гиперзвуковом оружии, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». Путин предупредил о зеркальном ответе в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.

В декабре Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), известной как Dark Eagle.

Dark Eagle разработана корпорацией Lockheed Martin. Она может наносить массированный удар и прорывать укрепленные линии обороны, а также преодолевать расстояние до 3 тыс. км при скорости свыше 6 тыс. км/ч. LRHW является частью стратегии США по созданию гиперзвуковых вооружений после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году.