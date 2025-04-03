 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Европе попросили США разместить в регионе гиперзвуковые ракеты

Главком НАТО в Европе заявил о просьбе разместить в регионе гиперзвуковое оружие
В декабре Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle. США и Германия договорились об размещении с 2026 года ракет, в том числе гиперзвуковых
Кристофер Каволи
Кристофер Каволи (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Европейские страны запросили размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по вооруженным силам. В публичной части слушаний он не уточнил, от кого именно исходил запрос.

«Есть запрос о размещении одной [такой системы] в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме», — сказал Каволи.

Генерал также предупредил сенаторов о российской угрозе — он заявил о способности России нарастить численность личного состава армии в кратчайшие сроки.

«Думаю, что личный состав они могут нарастить настолько быстро, насколько захотят», — отметил Каволи. То, насколько быстро Россия сможет оснастить вооруженные силы, будет зависеть от масштаба потерь техники на Украине, считает он.

Трамп анонсировал появление у США «сверхгиперзвуковых ракет»
Политика
Дональд Трамп

США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по решению Дональда Трампа. Он обвинял Россию в нарушении договора из-за создания крылатых ракет 9М729 с дальностью более 500 км. Москва предъявляла Вашингтону встречные претензии — например, из-за развертывания пусковых установок Мk-41 в Румынии, способных, как заявляли в МИД России, запускать запрещенные договором ракеты Tomahawk.

Президент Владимир Путин позднее подписал закон о приостановке ДРСМД. США вышли из соглашения «под надуманным предлогом», это решение было ошибочным, говорил он осенью прошлого года.

Летом прошлого года США и Германия договорились об «эпизодическом размещении» с 2026 года на немецкой территории ракет средней дальности. В частности, речь идет о SM-6 и Tomahawk, а также о гиперзвуковом оружии, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». Путин предупредил о зеркальном ответе в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.

В декабре Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), известной как Dark Eagle.

Dark Eagle разработана корпорацией Lockheed Martin. Она может наносить массированный удар и прорывать укрепленные линии обороны, а также преодолевать расстояние до 3 тыс. км при скорости свыше 6 тыс. км/ч.

LRHW является частью стратегии США по созданию гиперзвуковых вооружений после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году.

Читайте РБК в Telegram.

ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах

Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Чем по-прежнему торгуют Россия и США

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»

Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
гиперзвуковые ракеты НАТО США Европа
Материалы по теме
В США ракета вывела в космос аппарат для проверки гиперзвуковых систем
Технологии и медиа
Медведев показал удар баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник»
Политика
В Германии прошли протесты против планируемого размещения ракет США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 18:05
Уроженец России подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»Спорт, 21:14
В Европе попросили США разместить в регионе гиперзвуковые ракетыПолитика, 21:07
Умерла руководитель Института Петра Великого Инна СвидерскаяОбщество, 20:56
Александрова не пустила Шнайдер в четвертьфинал турнира в СШАСпорт, 20:35
В Москве таксист потребовал за поездку от аэропорта ₽19 тыс.Общество, 20:22
Премьер-министром Абхазии назначили Владимира ДелбуПолитика, 20:07
РФС оштрафовал клуб на ₽100 тыс. за брошенные в судью козинакиСпорт, 19:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке в КиевеОбщество, 19:44
Необитаемые острова и «ад в раю»: кого Трамп счел торговыми конкурентамиПолитика, 19:44
В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы ушли девять самолетовОбщество, 19:42
В России освободят от налога корпоративные выплаты на детей до ₽1 млнОбщество, 19:40
Поиски пропавшего 11 лет назад рейса MH370 приостановили до конца годаОбщество, 19:26
Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»Спорт, 19:23
«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка ГагаринаСпорт, 19:21