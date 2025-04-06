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Политика ,  
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FT рассказала о реакции бизнеса на введенные Трампом пошлины

Некоторые компании опасаются критиковать введенные Трампом пошлины, другие считают нужным прибегнуть к «мягкому» лоббированию, третьи говорят о том. что рынок переоценил угрозу от тарифов
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Компании из США пытаются выстроить стратегию того, как реагировать на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на топ-менеджеров.

Некоторые из собеседников газеты (высказались анонимно) отметили, что боятся выступать открыто против нововведений или лоббировать их смягчение. «Не хочется быть тем, кто лает на всех, потому что именно тебя и пристрелят», — сказал один из руководителей совета директоров американской компании.

Другой источник FT отметил, что нужно прибегать к «мягкому» лоббированию: через «более вдумчивых советников» Трампа, среди которых назван министр финансов Скотт Бессент.

Собеседник газеты из крупной инвестиционной компании рассказал, что многие фирмы заранее моделировали ситуацию введения пошлин и влияния этого на прибыль, но расчеты оказались бесполезными, поскольку методология Белого дома сильно отличалась от ожиданий.

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Глава компании Continental Resources, которая занимается добычей сланцевых нефти и газа, Гарольд Хэмм в разговоре с FT заявил, что поддерживает реформаторские начинания Тампа, которые помогут возродить производство в США. Однако он указал, что низкие цены на углеводороды на этом фоне могут негативно сказаться на работе отрасли.

Некоторые бизнесмены отметили, что рынок мог переоценить угрозу от пошлин, и потому стоит быть спокойными.

Эксперт по таможенному регулированию PwC US Кристин Бол предположила, что пока компании не будут прибегать к серьезным изменениям в работе, например, изменениям цепочек поставок. «Слишком много неясностей, чтобы CEO решил перенести производство из страны А в страну Б», — сказала она.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Трамп ввел зеркальные пошлины 2 апреля. Базовый размер тарифа для большинства стран составил 10%, но для многих государств он выше в разы. Например, для Китая пошлины составляют 34%, для Европейского союза — 20%, для Вьетнама — 46% и т. д. Россию они не коснулись.

Некоторые страны уже прибегли к ответным мерам. В частности, КНР пошла на симметричную меру — тоже ввела пошлину 34% на американские товары. Пекин подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу американских тарифов.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп пошлины США зеркальные тарифы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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