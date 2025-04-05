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Новые пошлины США ,  
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Сенатор предупредил о «кровавой бане» на выборах из-за пошлин Трампа

Сенатор Круз: республиканцев ждет бойня на выборах при рецессии из-за пошлин
Сюжет
Новые пошлины США
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Если введенные Трампом пошлины и ответные меры других стран сохранятся и приведут США к рецессии, то 2026 год «обернется политической бойней», считает сенатор. Сейчас у республиканцев большинство в обеих палатах конгресса
Тед Круз
Тед Круз (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Республиканскую партию ожидает «кровавая баня» на промежуточных выборах в 2026 году из-за введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом, заявил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в своем подкасте Verdict. Его слова приводит Financial Times (FT).

Если пошлины Трампа и любые ответные меры останутся в силе в долгосрочной перспективе и приведут США к «особенно тяжелой рецессии, то 2026 год, скорее всего, обернется политической кровавой баней», считает он. «Вы [Республиканская партия] столкнетесь с демократами в палате представителей и, возможно, даже с демократами в сенате», — заявил Круз.

По его словам, «огромный экономический бум» возможен только в том случае, если США и страны, которые нанесут ответный удар, снизят пошлины. Однако если «все остальные страны мира» введут пошлины против США, а их так называемые взаимные импортные пошлины останутся в силе, «это будет ужасный исход», предупредил сенатор.

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Переход противостояния Вашингтона с партнерами в полномасштабную торговую войну «уничтожит рабочие места», «сильно повысит инфляцию» и «нанесет реальный ущерб экономике США», заключил Круз.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября 2026 года. Сейчас Республиканская партия имеет 220 из 435 мест в палате представителей (нижняя палата конгресса) и 53 из 100 в сенате (верхняя палата конгресса).

2 апреля Трамп объявил о введении импортных пошлин от 10 до 50% в отношении 185 стран, объяснив это необходимостью восстановления экономики США. По его словам, в последние годы Соединенные Штаты «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Наибольшие тарифы — 50% — затронули Лесото и заморские территории Франции Сен-Пьер и Микелон. По данным Bloomberg, из-за пошлин состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд. Ряд стран, в том числе Китай, объявили об ответных мерах в отношении США.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Республиканская партия США Дональд Трамп Промежуточные выборы импортные пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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