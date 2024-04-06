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США обратились к Ирану из-за риска удара по американским объектам

Politico: США обратились к Ирану из-за риска удара по американским объектам
В результате удара Израиля погибли высокопоставленные генералы Ирана, после этого Вашингтон предостерег Тегеран от использования произошедшего в качестве предлога для атаки на США, пишет Politico. Армии приведены в боеготовность
Вид на разрушенное здание консульства Ирана в Дамаске
Вид на разрушенное здание консульства Ирана в Дамаске (Фото: Firas Makdesi / Reuters )

США предупредили Иран, чтобы тот не использовал израильский удар по Дамаску в Ливане в качестве предлога для эскалации или удара по американским объектам или войскам. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника президентской администрации.

«Мы ясно дали понять, что не стоим за этим ударом. Мы также предупредили Иран, чтобы он не использовал удар в качестве предлога для дальнейшей эскалации в регионе или нападения на объекты или персонал США», — рассказал собеседник издания.

Удар по Дамаску был нанесен Израилем 1 апреля. Погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди — это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии, его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими, и еще пять офицеров КСИР. Как пишет Times of Israel, Захеди причастен к операциям против Израиля. Издание назвало его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате удара США в 2020 году.

Как Иран может ответить на израильский удар по консульству в Сирии
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Фото:Firas Makdesi / Reuters

Иран затем привел свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность, аналогично поступили США и Израиль, выснила The New York Times. Как узнал CNN, США и Израиль считают ответный удар Ирана «неизбежным». CBS News пишет, что ответная атака «будет включать в себя рой барражирующих дронов «Шахед» и крылатых ракет» и что она «вероятно, произойдет между нынешним моментом и завершением Рамадана на следующей неделе». В американской разведке подозревают, что Иран может избрать «пропорциональный ответ» — ударить по израильскому дипломатическому объекту.

Израильская армия призвала дополнительных резервистов, в том числе операторов системы «Железный купол», и временно отменила отпуска для военнослужащих.

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