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Суд над Трампом ,  
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Адвокат Трампа назвал политическим преследование экс-президента

Адвокат Трампа Бланш: в обвинении против экс-президента США нет фактов
Трампу предъявлено обвинение в 34 эпизодах, бывший президент США не признал свою вину. Обвинение касается порноактрисы Сторми Дэниелс, которой Трамп, по версии прокуратуры, заплатил $130 тыс. за молчание об их романе

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Тодд Бланш не увидел фактов в предъявленном его подзащитному обвинении. Об этом сообщает CNN. Бланш заявил, что прокурор превратил дело в «политическое преследование», и назвал обвинительное заключение «шаблонным», поскольку в нем «не упоминается какое-либо федеральное преступление или нарушение законодательства штата». Касательно обвинений против Трампа, Бланш отметил, что его команда будет «бороться изо всех сил».

4 апреля Трамп прибыл в суд Нью-Йорка и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Судья выдвинул официальные обвинения в его отношении. Телеканал NBC сообщал, что они связаны с ситуацией в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

Во время предвыборной кампании 2016 года экс-президент поручил ему заплатить $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) за молчание о ее романе с Трампом. Поводом для расследования стал тот факт, что компания бывшего президента США в деловой документации обозначила эту сумму как средства на оплату юридических услуг. В 2018 году Коэн признал, что заплатил Дэниелс эти деньги. Следователи считают, что это является намеренным подлогом финансовой документации.

Трампу вменяют 34 эпизода, включая и фальсификацию деловых документов.

Трамп уверяет, что никаких отношений с Дэниелс у него не было, вину он не признал.

Перед тем, как приехать в суд, Трамп опубликовал в соцсети TruthSocial пост, в котором назвал свой арест сюрреалистичным. «Это кажется таким сюром — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», — написал экс-президент.

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Трамп заявлял о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году. Он назвал суд над собой «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны Демократической партии.

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