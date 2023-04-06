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Политика ,  
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Кремль заявил о невозможности «дать в обиду» Белоруссию

Дмитрий Песков: Россия не может дать в обиду Белоруссию, мы Союзное государство
Россию и Белоруссию окружают недружественные страны, которые могут себя вести крайне непредсказуемо, заявил Дмитрий Песков. Чтобы не дать союзную страну в обиду, нужны «меры предосторожности», добавил он
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Россия не может позволить недружественным странам «обидеть» Белоруссию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Однако и Россия, и Белоруссия окружены «весьма враждебными» странами.

«Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду», — сказал он.

Песков добавил, что действия соседних стран могут быть «весьма и весьма непредсказуемыми», поэтому «нужны меры предосторожности».

Президент России Владимир Путин объявил о планах разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие 25 марта. Он сообщил, что Москва помогла Минску переоборудовать самолеты, способные применять этот тип оружия, и передала комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения. Путин также сослался на то, что этот вопрос «давно ставит» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко также говорил, что Минск готов к размещению на своей территории не только тактического, но и стратегического ядерного вооружения.

Евросоюз назвал размещение российского ядерного оружия в этой стране угрозой для безопасности Европы. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, это грозит «безответственной эскалацией» ситуации и блок готов ответить новыми санкциями.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Белоруссия Дмитрий Песков Россия ядерное вооружение

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Пространство выбора
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