ЕСПЧ присудил журналистам €15 тыс. за проигранные в России дела

Вид на здание Европейского суда по правам человека (Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС)

Российские журналисты выиграли два дела против России в Европейском суде по правам человека, который обязал выплатить им и изданиям денежные компенсации. Суд объединил несколько исков журналистов в два дела.

Истцами по первому делу выступили «Новая газета» и журналисты издания Александр Литинский и Лола Тагаева, а также издатель газеты «Ведомости» медиагруппа «Бизнес Ньюс Медиа» и журналист, бывший заместитель главного редактора газеты Кирилл Харатьян (признан иноагентом в России).

Истцами по второму делу были «Новая газета», а также журналисты издания Роман Анин (признан иноагентом в России) и Иван Жилин

В публикациях «Новой» речь шла о возможной причастности сотрудников ФСБ к пыткам и провокациях против оппозиционеров с участием молодежного движения «Наши». В одной из статей «Новой», а также в публикации «Ведомостей» речь шла о главе «Роснефти» Игоре Сечине.

Они проиграли иски о защите чести и достоинства в России, которые подали против них фигуранты публикаций. Но ЕСПЧ постановил выплатить истцам в общем €15 тыс.

Суд постановил, что Россия должна выплатить фигурантам дела в сумме €7,5 тыс. ЕСЧП признал, что в отношении заявителей была нарушена ст. 10 Европейской конвенции о правах человека, обеспечивающая право на свободу выражения мнений.

Президент Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта, когда Россия решила выйти из Совета Европы. Выплаты компенсаций по постановлениям, которые вступили в силу до этой даты, должны были производиться в рублях на счета в российских банках до конца 2022 года.

Россия c 16 сентября 2022 года перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), и, таким образом, она также вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.