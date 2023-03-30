Москалькова предложила перенять у ЕСПЧ механизм выплаты компенсаций

России следует перенять у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) механизм выплаты компенсаций. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости».

Омбудсмен назвала компенсационные выплаты «одним из наиболее эффективных средств» ЕСПЧ. Россия выплачивала эти средства истцам по решению суда, заверила она.

«Мне кажется, очень важным было бы взять на вооружение и использовать тот инструментарий, который касается компенсационных выплат», — отметила Москалькова.

Фонд, за счет средств которого содержится правоохранительная система. создается налогоплательщиками. В нем еще есть «резерв для того, чтобы повысить правозащитный лифт», считает правозащитник.

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