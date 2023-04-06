Bloomberg узнал о дипломатической победе России по Сирии из-за Эр-Рияда

Лига арабских государств не имеет большого международного веса, но возобновление участия Сирии станет символической победой для России и Ирана, поддерживающих Асада. Источники отметили, что усилия Эр-Рияда могут и провалиться

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Саудовская Аравия возглавила усилия по возвращению в мае Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), в случае успеха это станет победой России и Ирана вопреки предупреждениям со стороны США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пока членство Сирии в ЛАГ приостановлено. Возобновление ее участия поддерживают и власти ОАЭ, против выступили Кувейт и Катар. Собеседники Bloomberg усомнились, что те смогут продолжительное время не поддаваться давлению Саудовской Аравии. Источники агентства не исключили, что усилия Саудовской Аравии могут затянуться на большой срок, либо вообще провалиться. По их словам, власти США осведомлены об усилиях Эр-Рияда, но понимают, что не могут оказать значительного влияния на действия королевства.

Bloomberg отмечает, что Лига арабских государств образована около 80 лет назад, и сейчас имеет относительно небольшое международное влияние, возвращение Сирии будет иметь прежде всего символическое значение, усилия разрыв между странами региона и западными государствами. Агентство напоминает, что Иран несколько десятилетий оказывал Сирии разную поддержку, а Россия стремится укрепить международную поддержку своей позиции на фоне конфликта на Украине.

Штаб-квартира Лиги арабских государств находится в Каире, в организацию входят 22 страны: Сирия, Египет, ОАЭ, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания, Йемен, Катар, Палестина, Кувейт, Ливия, Мавритания, Марокко, Судан, Сомали, Бахрейн, Коморы, Джибути, Оман, Алжир и Тунис.

Участие Сирии приостановили в ЛАГ в ноябре 2011 года после обвинений в жестоком подавлении гражданских демонстраций. Дамаск обвинил остальных членов организации, что те «действуют по указке Запада и США». В том же месяце Лига арабских государств приняла санкции против Сирии — были заморожены активы сирийского правительства, запрещен въезд сирийских властей.

К весне 2023-го у Сирии потеплели отношения и с Египтом. Как писала The Wall Street Journal, Дамаск и Каир начали предварительный диалог о восстановлении дипломатических отношений. Они были разорваны в 2013 году, когда противостояние режима Башара Асада с оппозицией переросло в войну.