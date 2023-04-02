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WSJ сообщила о переговорах Египта и Сирии о восстановлении дипотношений

WSJ: Египет и Сирия ведут предварительные переговоры о возобновлении дипотношений

Египет и Сирия ведут предварительные переговоры о восстановлении дипломатических отношений, разорванных более десяти лет назад, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, президенты Египта и Сирии Абдель Фаттах ас-Сиси и Башар Асад могут встретиться в конце апреля, вскоре после завершения Рамадана. Однако, по словам собеседников издания, дата и место возможной встречи на высшем уровне пока не определены.

Как сообщает AP, накануне глава сирийского МИДа Фейсал Мекдад посетил Египет, чтобы сделать шаг к нормализации отношений между двумя странами. Он пообщался с египетским коллегой Самехом Шукри. Это была первая поездка в Каир сирийского министра более чем за десять лет.

Материал дополняется

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