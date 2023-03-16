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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph узнала, что Париж препятствует предоставлению снарядов Киеву

Telegraph: Франция выдвигает требования, мешающие быстрой отправке снарядов Украине
ЕС собирается выделить €2 млрд для отправки снарядов Украине и пополнения собственных запасов. Париж хочет, чтобы заказы выполняли только европейские компании, но это создает риск замедления поставок Киеву
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Франция тормозит выделение €2 млрд на пополнение запасов снарядов для Украины, поскольку требует, чтобы боеприпасы производились только на территории ЕС, пишет британская The Telegraph со ссылкой на европейские источники.

Евросоюз намеревается потратить эти средства на покупку 1 млн 155-мм снарядов для поставок Киеву и компенсации истощения запасов стран-членов. Согласно плану, о котором ранее писала газета, сначала страны отправят имеющиеся у них боеприпасы на Украину, а затем разместят крупные массовые заказы, причем совместные, на производство снарядов, чтобы показать предприятиям наличие спроса и убедить их увеличить производственные мощности. Париж потребовал, чтобы в числе предприятий, которым поступят заказы на производство боеприпасов, были только европейские оборонные компании.

Собеседники газеты отметили, что это предложение подверглось критике. Такой подход замедлит поставки Украине, чтобы избежать этого, придется допустить к производству компании не из ЕС, сказал один из дипломатов.

«Париж явно предпочитает расходы ЕС на собственную промышленность поддержке Украины», — добавил источник.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза согласились с необходимостью немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на европейских складах. На первые поставки ЕС готов выделить €1 млрд из Европейского фонда мира, сказал он. На второй этап тоже будет выделена значительная сумма, какая именно, Боррель не раскрыл.

На Украине данным предложением остались недовольны. Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что Киеву нужно больше снарядов, чем готов дать ЕС. Речь идет как минимум об одном миллионе боеприпасов, цена вопроса — €4 млрд, уточнил глава Минобороны.

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Российская сторона осуждает поставки оружия и снарядов Украине. В Кремле отмечали, что военная помощь Запада Киеву не помешает достичь Москве целей спецоперации, но принесет страдания украинскому народу.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
снаряды боеприпасы военная помощь ЕС Франция Украина
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