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Две трети россиян негативно оценили 90-е

62% вспомнили о 1990-х годах плохое, положительно их оценили 19% россиян. Самым распространенным плохим воспоминанием стал разгул криминала, хорошим — возможность заработать
Москва. 1991г. (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Тяжелые воспоминания

Около двух третей россиян — 62% — негативно отозвались о 1990-х годах, следует из опроса Левада-центра «Память о 90-х» (есть у РБК). Причем чем респонденты старше, тем чаще у них плохие воспоминания об этом периоде: среди людей старше 60 лет 70% помнят о 1990-х больше плохого, чем хорошего, среди молодежи (18–36 лет) — 53%.

Напротив, положительно 1990-е оценили 19% человек, большей частью — молодые люди. Доля положительных оценок выше среди тех, кто не застал это время или был ребенком и знает о событиях 1990-х в основном по рассказам близких, урокам истории, книгам, кинематографу и так далее.

Опрос был проведен с 19 по 25 марта текущего года среди 1624 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%, суммарный результат может отличаться от 100% из-за округления. В исследовании указано, что его авторы условно разделили опрошенных на три группы: на тех, кто вступил в 1990-е во взрослом возрасте и был вынужден приспосабливаться к новым реалиям, тех, чья юность и взросление пришлись на этот период, и тех, кто не застал в сознательном возрасте 1990-е либо был в это время ребенком.

Респондентов отдельно спрашивали о том, что они помнят или знают о 1990-х, и о том, что именно хорошее и плохое об этом периоде они могут сказать. Авторы исследования отмечают, что около четверти респондентов затруднились ответить на оба вопроса — в основном представители младшей группы. Те немногочисленные опрошенные, кто вспомнил о 1990-х хорошее, чаще всего говорили о больших возможностях и свободе, появившихся после перестройки, а также о преференциях, остававшихся с советских времен, — бесплатное образование, путевки и возможность получить жилье. Для средней возрастной группы — 37–59 лет — на первое место в положительных воспоминаниях вышла их молодость, а не какие-либо конкретные события того времени.

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Наибольшей неожиданностью для себя авторы исследования Ксения Агапеева и Оксана Гребень в разговоре с РБК назвали низкий процент россиян, вспомнивших хорошее о 1990-х. «При этом среди молодежи 40% затруднились ответить на этот вопрос, не смогли назвать каких-либо ассоциаций, а самой часто упоминаемой ими чертой стал бандитизм — образ, сформированный, видимо, кинематографом», — добавили они.

Опыт переживших это десятилетие во взрослом возрасте, по их мнению, вписывается в клише «лихих девяностых», и судя по ответам, представление о 1990-х сливается в одну темную полосу. Лишь небольшая часть респондентов смогли назвать хорошие черты того времени. «Память, представления, знания об этом десятилетии слабо проработаны с точки зрения значения происходивших тогда процессов и их периодизации», — напомнили эксперты Левада-центра.

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Больше плохого

Отвечая на вопрос о плохих воспоминаниях об этом периоде, молодежь чаще называла всплеск преступности, бандитизм. Для опрошенных старшего возраста на первое место выходили бедность, невыплаты зарплат и пенсий и зачастую голод. Для описания того времени они чаще оперировали такими категориями, как «развал страны», «разруха», упомянуто в исследовании. Кроме того, респонденты вспоминали сложности с покупкой любых товаров — дефицит, пустые полки, систему талонов, очереди. Такие ответы чаще всего давали женщины. Только 6% респондентов ответили, что не могут вспомнить ничего плохого об этом периоде и называли только хорошее.

Авторы исследования отмечают, что в представлении многих россиян границы этого периода размыты. В воспоминания о 1990-х они включили и события, связанные со временем перестройки и с началом 2000-х.

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Годом ранее эксперты Левада-центра провели исследование об отношении россиян к периоду перестройки. Тогда респондентов просили оценить, легче или труднее живется в настоящее время по сравнению с тем периодом, стало «свободно говорить то, что думаешь», «вступать в любые организации» и так далее. Чуть больше половины опрошенных сказали, что сейчас решать эти вопросы стало легче, еще около 20% — что ситуация не изменилась. В нынешнем опросе россиян попросили оценить 1990-е по похожим параметрам. Исследователи отметили, что оценки 1990-х и перестройки получились похожими. Примерно 50% опрошенных оценили, что жизнь по многим аспектам стала легче, около четверти — что не изменилась. Больше всего склонны оценивать нынешнюю ситуацию и 1990-е не в пользу последних люди старшего возраста.

Четыре года назад исследование об отношении россиян к 1990-м провел ВЦИОМ. Социологи пришли к выводу, что этот период вызывает у россиян скорее негатив (53%), чем позитив (18%). Опрошенные в первую очередь вспомнили о криминале, распаде, бедности и коррупции. Россияне упоминали и о положительных вещах — ликвидации дефицита товаров, демократии, свободе, безграничных возможностях и открытости, но значительно реже.

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Автор: Евгения Кузнецова
Теги: опрос, Левада-центр
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