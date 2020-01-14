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Политика ,  
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

Россия — непредсказуемый сосед, который представляет собой угрозу для европейских стран, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, когда-то у эстонцев были надежды, что ситуация изменится, но они не оправдались
Керсти Кальюлайд (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись. Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия также станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось иначе. Но мы не верим, что в этом виноват народ России. Мы различаем режим и простых граждан», — сказала она.

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По словам Кальюлайд, гарантом безопасности Эстонии остается НАТО и альянсу страна доверяет «на 100%». Хотя иногда готовность НАТО противостоять угрозам и оказывается невысока, «альянс работает», считает президент. «Или вы знаете государство — члена НАТО, которое подверглось бы нападению?» — заметила она. При этом Россия остается угрозой для соседних стран, и НАТО принимает защитные меры. «Проблема затрагивает всех, потому что Россия не воспринимает свою собственную подпись под международными договорами всерьез. Вспомните Хельсинкский Заключительный акт ОБСЕ, в котором говорится, что каждая страна имеет право на территориальную целостность. Мы разделяем общую оценку стран НАТО в том, что Россия — непредсказуемая страна, ведь она напала на Украину и Грузию», — сказала эстонский президент.

Кальюлайд сказала, что не разделяет пессимизма президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО, и напомнила, что Европейский союз также часто оказывался объектом подобной критики. «Я избегаю пессимизма. Я работала в структурах ЕС 12 лет. Всякий раз, когда случался кризис, говорили, что Евросоюзу пришел конец. Но покажите мне альтернативу ЕС! Ее нет», — заключила она.

Власти Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией
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Ранее в январе спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил об отказе правящей коалиции страны ратифицировать договор о границей с Россией. Он заявил, что заключение нового договора о границе приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией. Позднее в парламенте заявили, что слова Пыллуааса выражали исключительно его личную точку зрения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Эстония, Россия, НАТО, ЕС
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