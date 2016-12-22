В МИДе увидели в санкциях США удар по простым американцам

Американская демократия явно деградирует, говорится в комментарии МИД России в связи с новыми санкциями США. Америка вводит санкции в ущерб самой себе, они «бьют по простым американцам», посчитали на Смоленской площади

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В комментарии по поводу введения новых американских санкций МИД России заявил, что количество попыток США надавить на Россию превысило 50, если считать с 2011 года.

«Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — говорится в документе.

«Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом», — заявил МИД.

В заключительной части комментария МИД заверил, что действия США не останутся «без жесткого ответа», а попытки давления на Россию консолидируют российское общество и не заставят страну свернуть с избранного курса.

По данным бюро экономического анализа министерства торговли США, товарооборот между США и Россией в 2017 году составил $24 млрд, при этом США продали в Россию товаров на $7 млрд, а закупили на $17 млрд. Отрицательный внешнеторговый баланс составил около $10 млрд.

Всего в 2017 году США импортировали товаров на сумму $2,3 трлн, доля России в импорте товаров составила 0,7%. Экспорт товаров в Россию в 2017 году составил около 0,5% от общего объема в $1,5 трлн.

О новых санкциях против российских физических и юридических лиц Минфин США объявил в пятницу, 6 апреля. В список вошли 26 физических лиц (24 россиянина и двое иностранцев) и 15 юридических лиц.