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В МИДе увидели в санкциях США удар по простым американцам
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В МИДе увидели в санкциях США удар по простым американцам
Новые санкции США, 22:44
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В МИДе увидели в санкциях США удар по простым американцам
Американская демократия явно деградирует, говорится в комментарии МИД России в связи с новыми санкциями США. Америка вводит санкции в ущерб самой себе, они «бьют по простым американцам», посчитали на Смоленской площади
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В комментарии по поводу введения новых американских санкций МИД России заявил, что количество попыток США надавить на Россию превысило 50, если считать с 2011 года.

«Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — говорится в документе.

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«Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом», — заявил МИД.

В заключительной части комментария МИД заверил, что действия США не останутся «без жесткого ответа», а попытки давления на Россию консолидируют российское общество и не заставят страну свернуть с избранного курса.

Токсичная угроза: что будет в «кремлевском докладе» США
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По данным бюро экономического анализа министерства торговли США, товарооборот между США и Россией в 2017 году составил $24 млрд, при этом США продали в Россию товаров на $7 млрд, а закупили на $17 млрд. Отрицательный внешнеторговый баланс составил около $10 млрд.

Всего в 2017 году США импортировали товаров на сумму $2,3 трлн, доля России в импорте товаров составила 0,7%. Экспорт товаров в Россию в 2017 году составил около 0,5% от общего объема в $1,5 трлн.

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О новых санкциях против российских физических и юридических лиц Минфин США объявил в пятницу, 6 апреля. В список вошли 26 физических лиц (24 россиянина и двое иностранцев) и 15 юридических лиц.

Американский бизнес в России

На российском рынке работает большое количество американских компаний и их представительств. Крупнейшая по объему выручки за 2016 год — Procter & Gamble (144 млрд руб.). На территории России у компании есть два завода по производству потребительских товаров — в Новомосковске и Санкт-Петербурге.

На втором месте по объему выручки — российская дочка технологического гиганта Apple, компания «Эппл Рус», через которую в Россию поставляются Iphone и другая продукция американского производителя. По итогам 2016 года размер выручки «Эппл Рус» составил 124 млрд руб.

Далее в списке крупнейших американских компаний на российском рынке — дочка PepsiCO. Компания владеет более чем 20 предприятиями на территории страны, однако в последние годы ведет активную оптимизацию производственных активов. Объем выручки за 2016 год — 121 млрд руб.

На четвертом месте — компания Mars. В настоящее время у американского гиганта в России 9 фабрик по производству кормов для домашних животных, шоколада, жевательной резинки и кондитерских изделий в 4 регионах страны. Объем выручки — 103 млрд руб.

Замыкает первую пятерку представительство системы компании Coca-Cola в России. На территории России у Coca-Cola десять заводов по производству безалкогольных напитков. Общий объем выручки — 83 млрд руб.

Среди других крупнейших американских компаний в России — представительства Cargill (72 млрд руб. выручки), McDonald's (67 млрд руб.), Mondelēz International (57 млрд руб.), Johnson&Johnson (51 млрд руб.), International Paper (42 млрд руб.).

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: МИД , Белый дом , Санкции
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