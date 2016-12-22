Reuters назвал Boeing и Ford главными жертвами торговой войны с Китаем

Американские авиакомпании и автопроизводители больше других страдают от торговой войны, которую развязали Пекин и Вашингтон, обменявшись взаимным введением тарифов на импорт

Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Акции Boeing до начала торговой сессии в Нью-Йорке падают на 5%, ценные бумаги компании по производству спецтехники Caterpillar — на 4%. Падение для автопроизводителей Ford, General Motors и Fiat Chrysler составляет от 2,5 до 4%, Tesla падала до 5%, следует из данных MarketWatch и Investing.

«Промышленники примут на себя самый сильный удар, о чем и говорилось с тех пор, как появились опасения начала торговой войны», — пишет Reuters.

Кроме того, фьючерсы Dow Jones YMM8 падают более чем на 500 пунктов (падение более 2%), фьючерсы S&P 500 ESM8 падают на 1,5%, фьючерсы Nasdaq-100 NQM8 — на 2%. «24 из 30 компонентов Dow Jones торгуются на премаркете, и все они находятся в красной зоне», — отмечает агентство.

На новостях о готовности Пекина и Вашингтона к введению пошлин китайские индексы снижаются незначительно. Композитный индекс Шанхайской биржи снизился всего на 0,18%, индекс той же биржи SSE 180 — на 0,11%.

В среду, 4 апреля, Китай объявил о готовности ввести 25-процентные пошлины на 106 американских товаров, рыночная стоимость которых приближается к $50 млрд. Пошлины вступят в силу в зависимости от действий США. В китайском списке упоминаются самолеты, автомобили, ​соевые бобы, мясо и химикаты.

Так Китай ответил торговому представительству США, которое, в свою очередь, опубликовало список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые могут попасть под 25-процентные пошлины. В Белом доме не назвали дату вступления пошлин в силу.