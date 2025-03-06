 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Daily Mail сообщила о риске для Storm Shadow стать бесполезными из-за США

Daily Mail: из-за запрета на разведданные Storm Shadow могут стать бесполезными
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США приостановили обмен разведданными для Киева с союзниками. В числе стран, кому запретили делиться данными с Киевом, оказалась Британия. Переданные ею Киеву ракеты требуют данных США для поражения целей
Ракета&nbsp;Storm Shadow
Ракета Storm Shadow (Фото: M.J.J. de Vaan / Shutterstock)

Британские ракеты Storm Shadow могут стать «бесполезными» на Украине из-за приостановки США обмена разведданными для Киева с союзниками, пишет газета Daily Mail. Эти ракеты требуют данных США для поражения целей.

Ракеты Storm Shadow совместно разработаны Великобританией и Францией, они могут поражать цели на расстоянии до 250 км (155 миль). Стоимость каждой из ракет оценивается примерно в £2 млн (около $2,6 млн). В мае 2023 года британское правительство объявило, что поставит на Украину Storm Shadow. По данным United24 Media на ноябрь 2024 года, у Британии имеется около 600 действующих ракет, «сотни» из которых были отправлены на Украину.

Politico узнало объем разведданных, получаемых Украиной от союзников
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Администрация Дональда Трампа заморозила военную помощь Киеву после перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Позднее США приостановили обмен разведданными. Великобритания оказалась в числе стран, кому запретили делиться американскими данными с Киевом. По информации издания, британская разведка и военные получили приказ, запрещающий передачу американских разведданных Киеву. Речь идет о сведениях, которые передавались под грифом Rel UKR — Releasable to Ukraine («Подлежит разглашению Украине»). Как отмечала газета, с начала полномасштабных боев данными с Украиной делились также Австралия и Новая Зеландия (вместе с США, Британией и Канадой они входят в разведывательный альянс Five Eyes).

В то же время, как рассказали NBC News источники, некоторые бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация Трампа может сократить сбор разведданных против России, поскольку может больше не рассматривать ее как главную угрозу, и даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией. Из-за этого ряд союзников рассматривают возможность сократить объем разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Storm Shadow конфликт на Украине обмен разведданными
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Киеве сообщили о полной остановке обмена разведданными с США
Политика
Daily Mail узнала, что США запретили Британии давать разведданные Киеву
Политика
Politico узнало, что союзники США боятся передавать разведданные Трампу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 17:31
Прокуратура Москвы показала видео закладки взрывчатки в банкоматОбщество, 18:50
В какие страны уехали беженцы с Украины. КартаПолитика, 18:49
«Криптоцарь» США насчитал убыток в $17 млрд от продажи биткоинов властямиКрипто, 18:46
ФИФА предложили увеличить до 64 число сборных на ЧМ-2030 по футболуСпорт, 18:41
WP узнала о планах Израиля ужесточить контроль за поставками в ГазуПолитика, 18:31
Путин рассказал, какой мир устроит РоссиюПолитика, 18:31
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил, что Россия не направляет срочников в зону боевых действийПолитика, 18:28
Экс-глава ЦРУ назвал паузу в разведподдержке США катастрофой для УкраиныПолитика, 18:19
Путин поблагодарил женщин в военной форме и поздравил их с 8 МартаОбщество, 18:16
Захарова пообещала проработать новые меры противодействия ЯпонииПолитика, 18:07
Полиция задержала подозреваемого в подрыве банкомата в МосквеОбщество, 18:03
Выпускающая USDT компания Tether блокирует кошельки. Как такое возможноКрипто, 18:01
Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны»Спорт, 17:59