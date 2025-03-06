Daily Mail сообщила о риске для Storm Shadow стать бесполезными из-за США

США приостановили обмен разведданными для Киева с союзниками. В числе стран, кому запретили делиться данными с Киевом, оказалась Британия. Переданные ею Киеву ракеты требуют данных США для поражения целей

Ракета Storm Shadow (Фото: M.J.J. de Vaan / Shutterstock)

Британские ракеты Storm Shadow могут стать «бесполезными» на Украине из-за приостановки США обмена разведданными для Киева с союзниками, пишет газета Daily Mail. Эти ракеты требуют данных США для поражения целей.

Ракеты Storm Shadow совместно разработаны Великобританией и Францией, они могут поражать цели на расстоянии до 250 км (155 миль). Стоимость каждой из ракет оценивается примерно в £2 млн (около $2,6 млн). В мае 2023 года британское правительство объявило, что поставит на Украину Storm Shadow. По данным United24 Media на ноябрь 2024 года, у Британии имеется около 600 действующих ракет, «сотни» из которых были отправлены на Украину.

Администрация Дональда Трампа заморозила военную помощь Киеву после перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Позднее США приостановили обмен разведданными. Великобритания оказалась в числе стран, кому запретили делиться американскими данными с Киевом. По информации издания, британская разведка и военные получили приказ, запрещающий передачу американских разведданных Киеву. Речь идет о сведениях, которые передавались под грифом Rel UKR — Releasable to Ukraine («Подлежит разглашению Украине»). Как отмечала газета, с начала полномасштабных боев данными с Украиной делились также Австралия и Новая Зеландия (вместе с США, Британией и Канадой они входят в разведывательный альянс Five Eyes).

В то же время, как рассказали NBC News источники, некоторые бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация Трампа может сократить сбор разведданных против России, поскольку может больше не рассматривать ее как главную угрозу, и даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией. Из-за этого ряд союзников рассматривают возможность сократить объем разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном.