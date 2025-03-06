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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph узнала, что Зеленскому посоветовали сделать ради помощи США

Telegraph: лидеры Европы предупредили Зеленского об уступках ради помощи США
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву теперь придется пойти «на нечто большее», чем ресурсная сделка, уверены в Европе. По данным Telegraph, европейские страны тем временем планируют заняться превращением Украины в «стального дикобраза»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Европейские лидеры предупредили украинского президента Владимира Зеленского о необходимости пойти на уступки ради возобновления поставок военной помощи и разведданных от США, сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Они разработали план по восстановлению отношений двух стран. Прежде всего, Зеленскому посоветовали проявить искреннюю готовность начать мирные переговоры. Президенту пояснили, что одного лишь согласия подписать сделку по полезным ископаемым будет уже недостаточно.

«Теперь Киеву придется продемонстрировать нечто большее, чем просто подписание самой сделки. Белый дом теперь хочет начать обсуждение условий мирного соглашения», — рассказал европейский дипломат.

Зеленский сообщил о подготовке «первых шагов» к миру
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Фото:Janos Kummer / Getty Images

США приостановили военную помощь Украине вечером 3 марта, спустя три дня после перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Вскоре США прекратили делиться с Украиной разведданными, необходимыми для наступательных ударов.

На этом фоне Зеленский публично выразил сожаление в связи со скандальной встречей и готовность работать над прекращением конфликта. По сведениям Axios, изменение позиции Киева связано именно с прекращением сотрудничества по разведданным, поскольку ВСУ могут долгое время обходиться без американских поставок, но отсутствие развединформации негативно влияет на боеспособность армии. Белый дом предупредил, что поставки оружия и данных не возобновятся, пока не будет назначена дата переговоров Киева и Москвы.

В Евросоюзе обсуждаются гарантии безопасности, которые бы европейские страны могли дать Украине. По сведениям The Telegraph, в основном обсуждается превращение этой страны в «стального дикобраза».

«В случае мирного соглашения они (украинцы. — РБК) смогут оказаться в положении, когда смогут защитить себя, а любая будущая российская агрессия встретит такое сопротивление, что будет подавлена или не произойдет, поскольку любому агрессору будет очевидно, что она не увенчается успехом», — рассказал высокопоставленный чиновник ЕС. С его слов, стратегия «стального дикобраза» рассматривается как «первый столп гарантий безопасности».

Власти России выступают против любой помощи Украине и настаивают, что поставки оружия и военной техники только продлевают конфликт.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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