Рубио назвал конфликт на Украине «прокси-войной» между Россией и США

Рубио счел конфликт на Украине прокси-войной между поддерживающими последнюю США и Россией и подчеркнул, что бои должны завершиться. По его словам, Трамп считает конфликт зашедшим в тупик

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Конфликт на Украине является прокси-войной между Вашингтоном, который помогает Киеву, и Москвой, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Президент [США Дональд] Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Рубио подчеркнул, что конфликт должен быть завершен.

Российские власти неоднократно называли конфликт на Украине прокси-войной Запада против России. Так высказался, например, постпред России при ООН Василий Небензя весной 2022 года. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что страны НАТО вступили в прокси-войну с Россией, поставляя оружие Украине. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил он.

В западных странах также говорили об этом. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2023 году сказал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, но воюет «чужими руками».

США спустя три дня после перепалки Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме приостановили поставки оружия Украине. В ходе встречи Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам.

Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления помощи Украине в случае проведения мирных переговоров и принятия «некоторых мер по укреплению доверия».

После приостановки военной помощи Зеленский выразил сожаление о том, как прошла встреча, и заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира» и «как можно скорее сесть за стол переговоров». Также он сказал, что готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия. В Кремле положительно оценили его заявление. В Белом доме его сочли «позитивным сигналом в правильном направлении».

5 марта США прекратили обмен разведдаными с Украиной. В тот же день Зеленский сообщил о работе Киева над «планом первых шагов» по приближению мира. Таковыми он называл освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, что обсудил с Уолтцем дату, место и состав участников переговоров о мире.