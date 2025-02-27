Путин связал начало переговоров по Украине с победами российских военных

Ежедневные победы российской армии привели к началу переговоров с США по урегулированию на Украине, заявил Путин. Первая встреча представителей Москвы и Вашингтона с начала военной операции прошла 18 февраля в Эр-Рияде

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Российские военнослужащие «своей доблестью и ежедневными победами» создали условия для начала «серьезного диалога» о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент России Владимир Путин.

«Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте — это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил», — сказал он.

Как уточнил глава государства, первые контакты с США «вселяют определенные надежды» на решение международных проблем, в том числе конфликта на Украине. Он отметил «встречный настрой» Вашингтона «работать на восстановление межгосударственных отношений». В том числе, по его словам, США демонстрируют «прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов», которые привели к кризису системы международных отношений.

18 февраля впервые с начала военной операции состоялись переговоры высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Стороны договорились восстановить численность посольств и создать рабочие группы по урегулированию конфликта на Украине. Темы санкций и территорий не обсуждались.

В Кремле назвали позитивными прошедшие переговоры. В Госдепартаменте сочли их недостаточными для прекращения боевых действий. Украинская делегация не присутствовала в Саудовской Аравии и отказалась признавать итоги встречи России и США.