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Переговоры России и США ,  
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Путин связал начало переговоров по Украине с победами российских военных

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Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Ежедневные победы российской армии привели к началу переговоров с США по урегулированию на Украине, заявил Путин. Первая встреча представителей Москвы и Вашингтона с начала военной операции прошла 18 февраля в Эр-Рияде
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Российские военнослужащие «своей доблестью и ежедневными победами» создали условия для начала «серьезного диалога» о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент России Владимир Путин.

«Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте — это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил», — сказал он.

Как уточнил глава государства, первые контакты с США «вселяют определенные надежды» на решение международных проблем, в том числе конфликта на Украине. Он отметил «встречный настрой» Вашингтона «работать на восстановление межгосударственных отношений». В том числе, по его словам, США демонстрируют «прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов», которые привели к кризису системы международных отношений.

Почти две трети украинцев выступили за прямые переговоры с Россией
Политика
Фото:Sebastian Gollnow / DPA / Global Look Press
18 февраля впервые с начала военной операции состоялись переговоры высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Стороны договорились восстановить численность посольств и создать рабочие группы по урегулированию конфликта на Украине. Темы санкций и территорий не обсуждались.

В Кремле назвали позитивными прошедшие переговоры. В Госдепартаменте сочли их недостаточными для прекращения боевых действий. Украинская делегация не присутствовала в Саудовской Аравии и отказалась признавать итоги встречи России и США.

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Россия Украина Владимир Путин Военная операция на Украине
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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