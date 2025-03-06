Лавров назвал обвинения Макрона в обмане противоречащим словам Трампа

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Обвинения французского президента Эмманюэля Макрона в адрес российского коллеги Владимира Путина в обмане противоречат словам лидера США Дональда Трампа о том, что Путин всегда выполняет обещания, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Он <...> стал высказываться и критиковать Путина. За то, что тот постоянно обманывает. Тем самым, видимо, вступая в заочный диалог с президентом Трампом, который четко сказал, что все, о чем он договаривался с Путиным, всегда выполнялось», — сказал Лавров.

Он также напомнил, что у Макрона, который «периодически заявляет», что позвонит российскому президенту, есть такая возможность. Министр добавил, что Путин подчеркивает свою открытость к контактам со всеми коллегами.

Макрон выступил с телеобращением 5 марта. Он назвал в своей речи Россию «угрозой Франции и Европе» на долгие годы и заявил, что решил «открыть стратегические дебаты о защите <...> союзников на Европейском континенте с помощью <...> [ядерных] средств сдерживания».

По словам Лаврова, Москва считает эти заявления французского лидера угрозой. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Путин назвал чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада. По мнению президента, такие сообщения нужны западным правящим кругам, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».